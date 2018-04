Bykontoret er nødt til at tjene flere penge selv

Skælskør Bykontor havde ansøgt om et fordoblet tilskud i 2018 til at øge udviklingen på stedet og i Skælskør - men sådan skulle det ikke blive. Derfor tager der nu nye metoder i brug. Torsten Bo Jørgensen er formand for Skælskør Bykontor, og han havde håbet på, at Slagelse Kommune ville støtte udviklingen af Skælskør Bykontor i en højere økonomisk grad i år. Men nu arbejder han og resten af bykontoret i stedet på at finde alternative midler. Her ses han sammen med Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforeningen, der støtter Skælskør Bykontors nye tiltag. Arkivfoto: Mette Kjær Nielsen

12. april 2018

Skælskør Bykontor i år har sendt en ansøgning til Slagelse Kommune om et årligt støttebeløb på 500.000 kroner gældende fra 2018.

Ansøgningen er sendt på baggrund af Bykontorets egen evaluering, ifølge hvilken bykontoret er en anerkendt institution i Skælskør området. Bykontoret fungerer som driver for den lokale turisme, og som inspirator og koordinator for lokale samarbejder, lyder det i ansøgningen. Samtidig er det garant for lokal involvering, samsskabelse og kulturelt engagement. Succesen skyldes stor opbakning blandt lokale frivillige samt det kommunale støttebeløb.

Der er dog behov for at højne støttebeløbet, hvis Bykontoret skal udvikle de mange muligheder og potentialer i Skælskør-området, står der i ansøgningen.

Ganske specifikt er der behov for at kunne aflønne en medarbejder i flere timer.

Men Slagelse Kommunes - nu ikke længere eksisterende - erhvervs- og turismeudvalg valgte ikke at efterkomme ansøgningen.

I stedet fik Skælskør Bykontor tilkendt samme støttebeløb som året før, nemlig i alt 260.000 kroner - der dog kommer fra to forskellige udvalg i kommunen.

- Det er rigtig ærgerligt, men vi må klare os med det vi har, siger Torsten Bo Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Skælskør Bykontor.

Han havde gerne set, at kommunen havde givet bykontoret mulighed for at udvikle sig - og udvikle Skælskør.

Skal tjene penge selv

En stor del af begrundelsen for, at Skælskør Bykontor ikke får de ønskede midler fra turismepuljen er, at der ganske enkelt ikke ville være penge til at støtte andre tiltag i kommunen, hvis ansøgningen skulle efterkommes.

I stedet opfordrer Slagelse Kommune til, at Skælskør Bykontor øger fokus på at tjene flere midler selv.

- Vi har fået en klar opfordring fra udvalget til at begynde at tjene flere penge selv og dermed blive mere selvfinansierende, og derfor er vi også nødt til at bruge en hel del energi og ressourcer på at finde på måder at gøre det på, siger Torsten Bo Jørgensen.

Ny hjemmeside skal hjælpe

Et af de tiltag, Skælskør Bykontor har på vej er sammenlægningen af Skælskør Bykontors hjemmeside med hjemmesiden www.skonne-skaelskor.dk.

- En af de måder, vi vil prøve at skabe indtægter på er igennem annoncer og reklamer på Skønne Skælskør. Der håber vi, at vi kan skabe 100.000 til 150.000 kroner om året, men det kræver selvfølgelig stor opbakning fra det lokale erhvervsliv, siger Torsten Bo Jørgensen.

Den opbakning er i et vist omfang allerede sikret, da Skælskør Erhvervsforening har stillet en garanti på 50.000 kroner til Skælskør Bykontor i 2018.

Den nye, samlede hjemmeside er i øvrigt lige på trapperne og forventes at være klar til at blive præsenteret og taget i brug den 1. maj og vil samle alle tilbud og aktiviteter i Skælskør på www.skonne-skaelskor.dk.