Byhus i flammer: Brandfolk med drone sikrede effektiv slukning

Slagelse Brand og Redning måtte torsdag aften sende flere hold til Herluf Trollesvej i Slagelse, hvor et klassisk byhus - snarere en villa i flere etager indeholdende lejligheder - stod i flammer. Beboeren var til stede i den øverste lejlighed, da branden opstod, og han plus flere evakuerede naboer forlod hurtigt matriklen.

Ved branden assisterede et dusin brandfolk, efter at man undervejs måtte »opnormere« styrken, som indsatslederen beskrev det.

- I gamle dage ville man skulle skille taget ad for at få slukket branden, men her brugte vi en drone, fortalte indsatslederen, som Sjællandske fangede kort efter, at slukningsarbejdet var ved vejs ende.