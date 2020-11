Bygherre vil forvandle tidligere tank til boligoase for studerende

Således ønsker bygherre at etablere 94 studieboliger på hver omkring 38 kvadratmeter fordelt på fire længer med et fælles vaskeri.

Dog går politikere »kun« med til 82 med en parkeringsnorm på 0,6. I øvrigt med mulighed for at udvide til 1,0 ved inddragelse af et grønt areal, der bliver til overs - såfremt behovet vil vise sig på sigt.

Der er sendt en anmodning om ny lokaplan i retning af Slagelse Kommune, og det er opstarten af denne, som politikere i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget for nylig har sagt god for.

Dermed skal der skabes et nyt grundlag for overhovedet at kunne bygge som ønsket på hjørnet af Landsgravvej og Marievangsvej, som ligger lige ved en af flere indkørsler til Marievangsskolen, og hvor det desuden er planen at nedrive alle øvrige bygninger.