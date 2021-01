Bygherre dybt berørt af voldsom ulykke: Arbejdet er indstillet indtil videre

Det skete på grunden, hvor boligselskabet - med totalentreprenør Niels Lien ApS i spidsen - er ved at opføre Kløverhuset, der bliver selskabets nye, otte etager høje administrationsbygning samt base for en række studieboliger og et udsigtspunkt på toppen.

Hvad der er årsag til faldet, vides ikke med sikkerhed endnu. Ifølge brandvæsnets indsatsleder på stedet onsdag, Jens Quitzau, kunne noget dog tyde på, at det var et af de trædæk, manden og hans kolleger har arbejdet på, som har givet efter.

- Vi skal være sikre på, at der er styr på det hele, inden vi går i gang igen. Der skal briefes om, hvad skal der til, før det igen er fuldt forsvarligt at arbejde på stedet, siger Arne Juul, som ikke lægger skjul på sin medfølelse og i den forbindelse sender de varmeste tanker til manden, hvis tilstand onsdag aften var stabil.

- Vi er berørte og ulykkelige. Én ulykke som denne er én for meget. Det er også derfor, vi selvfølgelig har sørget for at få indkaldt så hurtigt som muligt til et møde, fortæller han.