Se billedserie 23-årige Jennifer Lauritzen (t.h.) fik hjælp af sin mentor Camilla Møller Jensen (t.v.), da Jennifer for et års tid siden mistede en stor del af motivationen for sin uddannelse. Foto: PR

Byggemarked bekæmper mangel på arbejdskraft med mentor

Slagelse - 10. oktober 2019 kl. 07:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Jennifer Lauritzen var tæt på at droppe ud af sin uddannelse hos Grønvald & Schou i Slagelse, der er med i XL-BYG kæden.

Men hendes mentor, Camilla Møller Jensen, spottede problemet og hjalp hende tilbage på sporet.

I dag falder mere end hver femte elev på landsplan fra undervejs i deres uddannelse indenfor detail. Hos XL-BYG har mentor-ordningen dog bevirket, at elevfrafaldet er fire gange lavere end resten af branchen.

Det fremgår af en udsendt meddelelse fra kæden, der er meget utilfreds med, at mange virksomheder indenfor detailhandlen ikke gør nok for at fastholde eleverne.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik går det den forkerte vej med flere nyuddannede til branchen.

De sidste fem år i træk er antallet af færdiguddannede elever på landets erhvervsfaglige detailhandelsuddannelser faldet, og i dag er det mere end hver femte elev, der ikke gennemfører deres detailhandelsuddannelse.

Paradoksalt nok er der i samme periode kommet en del flere elever ind på de samme uddannelser,

- Det er meget skuffende og kræver handling her og nu. Rigtig mange unge mennesker er gået tabt for detailhandlen. Uddannelsessystemet kører for fuld damp for at rette op på problemerne. Nu er det på tide, flere virksomheder kommer ind i kampen om praktikken og tager større ansvar for uddannelsen af den arbejdskraft, de selv råber på, lyder det fra XL-BYGs HR-chef Liselotte Christensen.

På Handelsfagskolen har faglærer indenfor detail, Claus Christensen, fulgt en lang række detailvirksomheders indsats på elevområdet i mange år. Han oplyser, at eleverne især falder fra i praktikperioden, der fylder meget i uddannelsen.

- Det er vigtigt, at en virksomhed er fysisk og mentalt tilstede overfor eleverne og får dem til at forstå, at deres indsats er vigtig. Den ene dag skal man give plads, og dagen efter skal man turde blande sig, når der er problemer, siger Claus Christensen.

For at fastholde sine elever i praktikken har XL-BYG indført en mentorordning med en personlig mentor til hver elev.

Fastansatte nøglepersoner er ansvarlige for elevernes uddannelse og får redskaber til at sikre elevers oplæring fagligt og menneskeligt.

I dag har kæden et frafald på syv procent blandt sine detailhandelselever. Dermed klarer de sig tre-fire gange så godt som konkurrenterne i detailhandlen og byggevarebranchen.

I sidstnævnte er frafaldet i perioder helt oppe på 29 procent.

Prisen for mentorordningen er en million kroner om året, og byggevarekæden har årligt omkring 100 detailelever under uddannelse.

- Værdien af ordningen er indiskutabel. Den er enormt positiv. Både for os og for detailbranchen. Men i virkeligheden har vi gjort vores bedste for at se udover kortsigtet profit. Vi har fokuseret på, hvad der får elever og unge mennesker til at trives i deres job, udvikle sig menneskeligt og tage ansvar for, at de leverer et stykke arbejde af høj faglig kvalitet, siger XL-BYGs HR-chef Liselotte Christensen.

Jennifer Lauritzen er netop færdiguddannet som salgsassistent under byggemarkedsuddannelsen. Hun startede som elev i august 2017 i byggecenteret hos XL-BYG Grønvold & Schou A/S i Slagelse. I dag trives hun på arbejdet, men for et års tid dalede hendes motivation for uddannelsen markant:

- Jeg følte slet ikke, jeg lærte nok, og jeg kunne ikke se, jeg ville blive klar til det ansvar, der følger med indenfor et år. Det spottede Camilla, min mentor. Hun var meget ligefrem og lærte mig at sige, hvad jeg havde brug for og gå til mine erfarne kolleger med flere spørgsmål, samt være proaktiv på at få viden og erfaring. Det hjalp rigtig meget. Derudover har hun også lært mig at skabe struktur og sammenhæng mellem hverdagspraksis og min hovedopgave, siger Jennifer.

Camilla Møller Jensen, der hjalp Jennifer, er i dag sælger og arbejder med de professionelle kunder ved XL-Byg Grønvold & Schou A/S i Slagelse, men hun kan sagtens huske tiden som elev:

- Det kan være svært at turde spørge om hjælp, og det kan være grænseoverskridende at lære at lave fejl. Jeg har selv været meget genert engang og fandt det udfordrende bare at ringe efter en pizza. Men det er okay. Jeg går meget op i at være positiv og fremadrettet, når eleverne kommer. Vi dvæler ikke ved fejlen, men ser på løsningen, siger Camilla Møller Jensen.