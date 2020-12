Byggekonge stævner beboere

Et læserbrev og en udtalelse i en artikel i Sjællandske om den langvarige nabostrid mellem beboerne på Musholmvej og byggekongen og indehaver af DKR-huse ApS Dannie K. Rasmussen fører til, at han har stævnet Flemming Nielsen og erhvervspykolog Axel Artke for æreskrænkelser efter § 267 i Straffeloven: »Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil et år.« Begge stævnede beboere afkræves at betale erstatning til Dannie K. Rasmussen på 5000 kroner fra hver.