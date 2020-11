Se billedserie Anette Berg, til venstre, leverer årets juletræ til Schweizerpladsen. Midt i 90?erne plantede Else Petersen det i haven ved Bildsøvej 105. Foto: Per Vagnsø

Byens store juletræ kom med hjem fra julefrokost

Slagelse - 19. november 2020 kl. 10:01 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

I 1994 var Else Petersen til julefrokost på sygeplejeskolen, hvor hun underviste. Et grantræ på under en meter, købt for 198 kroner i Bilka, var med til at sætte stemningen, og Else Petersen vandt det i en konkurrence under frokosten. Hun boede dengang på Bildsøvej 105. I dag bliver den 8-10 meter høje ædelgran fældet og overgår til sit livs sidste opgave: At være Slagelse bys store juletræ på Schweizerpladsen.

- Efter julefrokosten tog jeg træet med hjem, og så stod det et års tid i potten, inden jeg først plantede det helt ude ved hækken og senere flyttede det, fortæller Else Petersen.

I 2006 solgte hun huset til Anette Berg, der nu har doneret det granvoksne træ til Slagelse Kommune.

- I de første år var det lille nok til, at vi kunne pynte det og sætte en stjerne i toppen. Nu tager det både havudsigt, plads og lys, konstaterer Anette Berg, der har tumlet med tanken om at sige farvel til træet i et par år. Hendes far har flere gange prikket til hende og spurgt, hvad det blev til med at komme af med det store træ, og i september i år blev beslutningen taget. Det var, da kommunen i september efterlyste grantræ-ejere, som mente, at deres træ var så flot, at det kunne blive byens juletræ.

Det mente Anette, så hun sendte billeder af granen til kommunen, som også har haft en mand forbi for at godkende det. Og i dag går folk fra kommunens Entreprenørservice i gang med motorsaven.

Okay, der er måske en anelse vemod forbundet med at sige farvel til træet, indrømmer Anette.

- Det er bare ved at være for stort, og det er på vej ind mod terrassen, så det er da en mega god løsning. Så slipper jeg jo for selv at betale for at få det fældet, og kommunen har også tilbudt græsfrø til at så, dér hvor træet har stået, beretter hun.

Anette har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal afløse grantræet i forhaven ud til Bildsøvej. Det skal være noget, der kan tåle havgusen.

Til gengæld er både hun og Else Petersen sikre på én ting: De skal ind på Schweizerpladsen i december og se det træ, som de begge har et særligt forhold til.

- Det er den fineste afslutning, når nu det skal være, siger Anette Berg.

De kommunale julelys i træet bliver tændt fredag 27. november. Det traditionsrige optog og nedtælling blandt masser af mennesker på Schweizerpladsen kan ikke lade sig gøre i år, men træet fra Bildsøvej skal sprede stemning sammen med både Slagelse Gardens nisser og Valters Band. Begge bevæger sig musicerende rundt i midtbyen for ikke at klumpe for mange mennesker sammen ét sted