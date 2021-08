Kasper Skov har flere gange været på FC Barcelonas stadion Camp Nou. Stadionet har plads til mere end 98.000 tilskuere. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Byens største Barcelona-fan i chok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byens største Barcelona-fan i chok

Messi forlader FC Barcelona efter 21 år i klubben. En nyhed, som fik de gule breakingbjælker til at lyse op verden over. Sjællandske har talt med Slagelses måske største fan af FC Barcelona for at høre, hvad han mener om det chok, det efterlader hos fansene.

Slagelse - 07. august 2021 kl. 13:09 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Kasper Skov Fagerberg er til daglig souschef i din lokale Rema 1000 på Korsørvej. Men i weekenden sætter han sig trofast foran fjernsynet for at følge fodboldholdet FC Barcelona i jagten på mål, sejre og pokaler.

Den næste sæson bliver dog væsentlig anderledes for Kasper Skov Fagerberg og resten af de danske FC Barcelona-fans. Det bliver nemlig højst sandsynligt uden verdensstjernen Lionel Messi.

Torsdag meldte den spanske storklub ud, at det ikke var muligt at forlænge kontrakten på grund af klubbens økonomi på trods af, at både klub og spiller var enige om en aftale. Aftalen kunne ikke gennemføres, da reglerne i den spanske fodboldliga ikke tillader det, lyder det fra en pressemeddelelse fra FC Barcelona.

Et kæmpe chok Det er noget, som ærgrer Kasper Skov Fagerberg.

- Det kommer som et kæmpe chok. De tidligere meldinger fra de spanske medier indikerede, at en forlængelse var på trapperne, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kasper Skov Fagerberg arbejder til daglig i Rema 1000 på Korsørvej. Han skal være souschef i den nye Rema 1000 i Slots Bjergby, som åbner den 2. september.Foto: Arne Svendsen

Den tidligere præsident i Barcelona, Josep Maria Bartomeu, er ofte ham, som bliver peget på synderen for, hvordan det er gået så galt med økonomien i storklubben FC Barcelona.

Kasper Skov Fagerberg er heller ikke tilfreds med den tidlgere præsident og mener, at den årlige økonomi og manglende forlængelse kommer som et resultat af den tidligere præsident mangelfulde ledelse.

- Det er en konsekvens af, at klubben er dybt forgældet. Jeg sidder nu tilbage med en dyb skuffelse og vrede over, at kontraktforlængelsen, som burde være en formalitet, er endt med at gå i vasken på grund af den dårlige økonomi i klubben, siger han.

Messi har været en del af FC Barcelona, siden han var 13 år gammel og kom til FC Barcelonas fodboldskole La Masia. I dag er han 34 og er af mange anset som en af de bedste fodboldspillere nogensinde.

Siden 90'erne med Laudrup Men hvordan bliver en dreng fra Slots Bjergby, som ligger godt cirka 2000 kilometer fra FC Barcelona stadion Camp Nou, fan af FC Barcelona? Kasper Skov Fagerbergs rejse starter tilbage i midten af 90'erne, fortæller han.

- Min første trøje var med Michael Laudrup, og det har bare udviklet sig derfra. Jeg har siden da besøgt Camp Nou flere gange, siger han.

Han slår fast, at forholdet til klubben selvfølgelig ikke er det samme, som hvis han var en lokal fan, som boede i byen. Men når man fulgt en klub så mange år, er der en vis form for kærlighed, som følger med.

Ingen spiller er større end klubben ... Men Messi er ikke bare en spiller.

Sådan kan Lionel Messis status i FC Barcelona beskrives, hvis man spørger Kasper Skov Fagerberg. Det kan være svært at beskrive, hvad en spiller som Messi betyder for klubben, mener han.

- Han har været klubbens bedste spiller og ambassadør de sidste 10 år og er i dag nærmest synonymet for Barcelona. Han har en enorm betydning for klubben både på og udenfor banen, siger han og uddyber:

- Han har leveret fodbold på et niveau, som jeg ikke har set før. Det var ikke sådan, jeg forventede, at han skulle forlade klubben, fordi han har stadig meget at byde på.

Det er specielt måden, at Lionel Messi forlader klubben på, som gør Kasper Skov Fagerberg ærgerlig.

- Han har spillet sin sidste sæson for lukkede døre uden tilskuere. Meldingen om, at det ikke er muligt at forlænge på grund af økonomien kommer så pludseligt, at Messi ikke har mulighed for at få en ordentlig afsked med klubben, siger han.

Det er stadig uvist, hvor Messi spiller i næste sæson.