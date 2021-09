Se billedserie Debatten om byens fremtid var allerede i gang udner spisningen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Byen kan sagtens blive mere lækker

Korsør Erhvervsforening samlede omkring 90 mennesker til diskussioner om, hvordan bymidten kan blive mere levende. Tilflytter er vildt begejstret for sin nye by.

22. september 2021

- Der er mange lavthængende frugter at høste. Man kan en hel masse med blomsterkrukker og events. Der er masser at hente ved at gøre ting sammen.

Sådan lød indgangsbønnen fra bystrategisk rådgiver, Torsten Bo Jørgensen, da han i aftes på Fæstningen satte cirka 90 interesserede Korsør-borgere i sving med at tænke tanker om, hvordan bymidten kan gøres mere levende.

Torsten Bo Jørgensen bor i Skælskør, og han fortalte, at han ugentligt kommer til Korsør.

- Det er en by med mange smukke steder men også en lidt slidt by. Der er mange byrum men ikke så mange steder, hvor man kan sætte sig ned, bortset fra Solens Plads, konstaterede han og opfordrede folk til at sætte fantasien i sving med små tiltag.

Han nævnte, at det ikke behøver at koste formuer at levendegøre byen, og ved det bord, som Sjællandske lyttede med, da deltagerne i mindre grupper skulle komme på idéer, var det da heller ikke luftkasteller, der blev bragt på bane.

Her var der enighed om, at det er vigtigt, at de events, der skabes, bliver tilbagevendende, så dem, der har oplevet noget én gang, kan vende tilbage og eventuelt bringe andre med. Behovet for picnicområder, flere skilte a la dem i Halsskov, vægge med udstillinger og udsmykning af tomme lejemål var nogle af idéerne sammen med store lærreder i byen til børn at male på.

Savner torvedage - Og så skal vi genopfriske torvelørdagene. Der er folk i Korsør, der tager til Skælskør for at komme til torvedage, lød det blandt andet sammen med ønsket om en rigtig juletradition.

En af dem, der havde sat en aften af til byens fremtid, var Gitte Suhler, der for få måneder er flyttet til Korsør fra Melby i Nordsjælland. Hun bor i øjeblikket i lejlighed men er blevet så begejstret for Korsør, at hun nu vil finde et hus i byen.

- Et smørhul - Korsør ligger fantastisk med naturen og alt det vand, vi er omgivet af, og så er her nemt både til Odense og København. Jeg synes, Korsør er et smørhul, fortalte Gitte Suhler.

Da hun besluttede sig for at flytte, satte hun sig ned og lavede en oversigt over, hvad hun ønskede sig af sin nye hjemby.

- Dét havde Korsør, og jeg er blevet meget positivt overrasket. Jeg har allerede brugt kunst og udstillinger rigtig meget, og folk er så flinke. Det er noget andet i Nordsjælland. Der taler man ikke så meget med hinanden, konstaterer hun.

For nu at træerne ikke skal vokse ind i himlen bemærker Gitte Suhler også, at nogle i Korsør vist har det med at skyde idéer ned med bemærkningen: Det har vi prøvet.

- Og så er der en masse pladder på Facebook, hvor det er meget negativt og fyldt med interne skænderier. Hvis jeg havde set det først, tror jeg ikke, jeg var flyttet hertil. Jeg er her i aften, fordi jeg gerne vil være med til at hive byen op.