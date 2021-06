Se billedserie Marinegarden foran det, der skal være et samlingssted både for dem og andre i løbet af sommeren. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Byen har fået et nyt samlingssted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byen har fået et nyt samlingssted

Slagelse - 28. juni 2021 kl. 12:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der var ingen med ærinde på Nytorv i Skælskør, der kunne undgå at lægge mærke til, at der skete noget nyt i nummer 1A i lørdags. Med koncerter i flere afdelingen udenfor gjorde Skælskør Marinegarde eftertrykkeligt opmærksom på, at den har fået plads i gadebilledet med en midlertidig »butik« dér, hvor der seneste har været frisørsalon.

Hen over sommeren er stedet åbent torsdage og lørdage, hvor garderne meget gerne vil have besøg.

- Her er åbent for foreningslivet, og her er gardere til stede, så man kan komme og prøve instrumenterne eller få sig en snak med garderne om, hvorfor de elsker at være gardere, fortalte bestyrelsesmedlem i marinegarden, Anja Kærsgaard Jørgensen.

Hvad andre foreninger har lyst at bruge lokalerne til, må de selv om, men garderne forestiller sig forskellige workshops.

- Det er for at skabe liv, og der mangler et ungdoms-samlerum, siger Anja Kærsgaard Jørgensen, som dog ikke lægger skjul på, at initiativet meget gerne må resultere i flere medlemmer til garden. I dag er de 25 medlemmer mellem fire og 24 år.

- Vi vil gerne være flere for at styrke sammenholdet, og hvis for eksempel en tuba stopper, er vi sårbare, siger Anja Kærsgaard Jørgensen.

Samtidig giver stedet gardens nuværende medlemmer mulighed for at blive rystet godt sammen oven på en periode, hvor det af corona-årsager har været småt med spille-opgaver.

Stedet er åbent torsdage og lørdage frem til 14. august.