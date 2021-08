Se billedserie Måske nok gamle - men stadig smukke. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Byen fyldt med veteraner med hjul

Slagelse - 24. august 2021 kl. 15:46 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

2020 var et usædvanligt år i flere henseender. Arrangementer på stribe blev aflyst, og også det årlige Veterantræf, som Danmark Busmuseum står bag, blev aflyst - endda i to omgange.

Men nu er håb for fans af historiske biler, lastbiler og busser, for på lørdag den 28. august er Danmarks Busmuseum klar med Veterantræf anno 2021.

Et træf, som direktør for museet, Ole Vang, har været lidt tilbageholdende med at annoncere ud i bred offentlighed, da han ville være helt sikker på, at der ikke denne gang kom forhindringer i vejen.

Som altid betyder træffet, at der kommer køretøjer inklusive chauffører fra hele Danmark og ofte også fra omkringliggende lande for i fællesskab at dele begejstringen for de gamle køretøjer uanset om det gælder busser, lastbiler, motorcykler eller biler.

Dagen begynder klokken 8-9 på Danmarks Busmuseum på Fabriksvej 1 i Skælskør med gratis morgenkaffe. For de første 100 køretøjer. Øvrige betaler et selvvalgt beløb til bus museets kaffekasse. Klokken 9-10 sendes alle deltagerne på en køretur i det Sydvestsjællandske område med afgang fra Fabriksvej 1.

Her har gæster mulighed for at tage turen med i en af museets busser mod betaling af 50 kroner for voksne, hvorimod børn under 12 år er gratis, når de er i følgeskab med en voksen. Turen vil vare et sted mellem en til to timer, og i takt med at de mange køretøjer returnerer til Skælskør, vil de parkere på havneområdet, hvor de alle kan kigges på og beundres resten af eftermiddagen.

Undervejs på sin tur rundt på havneområdet vil der være mulighed for både at købe sig til en ristet pølse, nybagt pølsebrød og spændende kaffe, muffins med mere fra en foodtruck, som også sælger velsmagende vegansk is, kaffe, et stykke kage, fadøl, sodavand og meget andet, ligesom byens butikker vil være åbne til klokken 16.

At fjernstyre sin egen mini-bil er også et af dagens tilbud, ligesom KreaBussen er på plads på havnen med guidet leg, læring, tegning, maling og meget andet for børn og unge.