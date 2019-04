Se billedserie Fra venstre: Annika Flindtholt, Nanna Lysdal og Annette Hansen i det køkken, der 24. april er folkekøkken for første gang. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Byen får et køkken for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byen får et køkken for alle

Slagelse - 15. april 2019 kl. 09:41 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker noget særligt, når folk, der ellers ikke kender hinanden, spiser sammen, og snart sker det i Slagelse. Onsdag 24. april er der premiere på »Vores folkekøkken« med lasagne og grøntsager på menuen til 40 kroner for voksne og 20 kroner for børn. En foreløbig stab på 10 frivillige laver maden, og de lægger op til, at folkekøkkenet skal være for alle, der har lyst. Mangfoldighed er deres kodeord.

- Det gør bare noget, når forskellige mennesker mødes på tværs af generationer, siger en af de frivillige, Annika Flindtholt.

Hun er også medlem af det lokale frivilligcenters bestyrelse, og det var netop frivilligcentrets spis sammen-arrangement i Vestsjællandscentret i forbindelse med sundhedsugen sidste efterår, der satte skub i de planer om et folkekøkken i byen, som i virkeligheden havde rumsteret længe.

Arrangementet i centret samlede 80 mennesker.

Egentlig har initiativtagerne været på udkig efter deres helt egne lokaler til formålet et godt stykke tid. Det er foreløbig endt med en aftale om at låne Rosenhuset, Bredegade 10, en gang om måneden. Her er det imidlertid nødvendigt at operere med et maksimalt deltagerantal på 40, så de regner med at få behov for mere plads et andet sted.

Håbet er, at nogle af dem, der kommer til spiseaftenerne, også får mod på at blive en del af det frivillige korps, der står bag, men initiativtagerne understreger også, at dem, der har lyst til at spise i folkekøkkenet, ikke skal føle sig forpligtede til at indgå i det frivillige arbejde.

- Dem, som bare har lyst til at komme og få et godt og billigt måltid mad, er også meget velkomne. Det skal være så ukompliceret som muligt, og det kan måske også lette hverdagen for nogle travle børnefamilier, siger Annika Flindtholt og tilføjer, at der også vil være vegetar-udgaver af retterne.