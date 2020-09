Wafa Adbulal (tv.) kom tirsdag for at hente sit barnebarn fra Børnehuset Nord. Men med sig hjem fik hun også forskellige værnemidler mod coronavirus uddelt af foreningen Bydelsmødre. Det er vigtigt at gøre en forskel, mener foreningens forkvinde Vivian Andersen (th.) og »bydelsmor« Ibtesam Yassim (i midten). Foto: Fleur Sativa

»Bydelsmødre« deler værnemidler ud: - Vi vil gerne gøre en forskel

Tirsdag uddelte Bydelsmødre i Slagelse Kommune poser indeholdende blandt andet mundbind og engangshandsker til forældre ved Børnehuset Nord. »Vi skal hjælpe, hvor vi kan«, lød forklaringen. Planen er også at dele ud på for eksempel stationer.

Slagelse - 02. september 2020 kl. 10:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver ikke ret meget at gøre en stor forskel. Sådan lød mantraet i hvert fald tirsdag eftermiddag, da fire bydelsmødre stod klar til at dele både mundbind, engangshandsker og håndsprit ud ved Børnehuset Nord i Slagelse.

Værnemidlerne var pakket i små poser og blev uddelt til de forældre eller andre familiemedlemmer, der kom forbi for at hente børn fra institutionen, der ligger ved boligområdet Ringparken og rummer både vuggestue og børnehave.

- Vi vil gerne gøre en forskel. Og det er vigtigt, at vi stadig passer på, så vi ikke spreder corona-smitte, forklarer Vivian Andersen, der er forkvinde for foreningen Bydelsemødre i Slagelse.

Hjælper kvinder, der er svære at nå Foreningen arbejder frivilligt for at skabe kontakt til kvinder, som det offentlige har svært ved at nå.

Det kan for eksempel være kvinder med en etnisk minoritetsbaggrund, som mangler et netværk samt har udfordringer ved det danske sprog, ikke kender til og ofte har mistillid til det kommunale system.

I Børnehuset Nord bor de fleste børn eksempelvis i det udsatte boligområde Ringparken, som institutionen ligger klods op ad, ligesom flere af børnene har forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Gennem Bydelsmødre kan der etableres tillidsfulde samtaler med kvinderne, fordi bydelsmødrene ofte kan tale deres modersmål, og fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og selv bor i lokalområdet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det er krav at bruge mundbind eller visir i den kollektive trafik. Førstnævnte var derfor at finde i poser, der blev uddelt. Foto: Fleur Sativa



»De forstår os« - Det gør en forskel, fordi vi forstår dem. Og de forstår os, forklarer Ibtesam Yassim, der oprindeligt kommer fra Libanon, men i dag bor i Ringparken i Slagelse og har været frivillig »bydelsmor« siden foreningens opstart for ti år siden.

Tirsdag var hun sammen med flere andre kvinder fra Bydelsmødre ude at dele poserne med værnemidler ud.

Som følge af coronarestriktioner er det i dag et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik, ligesom Sundhedsstyrelsen stadig anbefaler, at man husker at holde afstand og spritte af.

Formålet med at uddele poserne var derfor at sikre, at alle forældre har adgang til de rette værnemidler.

Noget, som blandt andre Wafa Abdulal fik glæde af. Hun er mormor til en af børnene i Børnehuset Nord og lider af astma. Derfor er hun særligt opmærksom på at beskytte sig selv mod smitte med coronavirus.

- Jeg husker altid at spritte af, og det er vigtigt, at andre også gør det. Så det er godt, at de (bydelsmødrene, red.) gør opmærksom på det, fortalte hun tirsdag, inden hun fik fyldt sin håndsprit op og kunne følge sit barnebarn - corona-sikkert - med hjem.

I Børnehuset Nord bor de fleste børn i det udsatte boligområde Ringparken, som institutionen ligger klods op ad. Foto: Fleur Sativa