Byd på tur til pylon-toppen

I 2017 indbragte en tur for otte personer til toppen af en af Storebæltsbroens to 254 meter høje pyloner et hammerslag på 29.000 kroner.

- Vi er simpelthen så glade for, at Sund & Bælt igen har valgt at donere til vores auktion. Når Sund & Bælt donerer en tur i pylonerne, så svarer det f.eks. til, at vi kan sende over 10 børn på ferielejr. Det betyder enormt meget, at de og mange andre virksomheder støtter vores arbejde, siger erhvervsfundraiser Sidsel Nybo Andersen fra Ungdommens Røde Kors.