By plaget af hærværk

Flere tilfælde af hærværk i Skælskør på det seneste har fået nogle til at tale om, at det er et voksende problem i byen. Selv om det altid er plagsomt for dem, der bliver ramt af hærværk, kan politiet dog ikke få øje på en specielt stigende tendens for Skælskør og omegn.