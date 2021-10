Se billedserie Leif Scharling var blot en ud af mange lokalpolitikere, der lørdag klokken 12 var på gaden for at hænge valgplakater op.

By forvandlet på rekordtid

Der var rift om lygtepælene På Norvej i Skælskør fra i dag klokken 12 - og i resten af landet for den sags skyld. Tidspunktet var startskuddet for ophængning af valgplakater, og der var trængsel ved startlinjen fra første sekund.

Af Solveig Hansen

Knap var klokken 12, før en politisk hær af valgkrigere parkerede med deres "kampvogne" ved hver en ledig lygtepæl ved Norvej i Skælskør. Kampvogne i form af trailere læsset godt op med lange stiger, plastikstrips og valgplakater i stakkevis.

- Vi er faktisk overraskede over, at vi kom først, for det er et rigtig godt sted, siger Margit Geil. Hun er ved at hænge en valgplakat for Knud Vincents (V) op lige ved indkørslen til Havnevej fra Norvej. Solen skinner, og både hun, hendes makker på stigen og de mange andre, der er ude i enten egen eller andres politiske tjeneste er heldige.

Lidt længere fremme på Norvej er Leif Scharling lige parkeret. Han er på egen hånd, da hans kone skulle passe barnebarnet i København. Rutineret får han sat de smalle strips igennem hullerne i valgplakaten med sit eget smilende portræt.

- Jeg kan huske, da vi limede plakaterne på tunge masonitplader, som vi satte fast med ståltråd, fortæller han. Han er kandidat til regionsrådet for SF, og i dag er det i stedet lette plakater i plastik, som han hænger op.

Sekunderne tæller Men selv om Leif Scharling er ene mand "i marken" på Norvej, så har SF seksten hold i gang med at sætte valgplakater op i Slagelse Kommune på samme tid. For selv om der endnu er både dage og uger til kommunal- og regionsrådsvalget, så tæller sekunderne denne lørdag i kampen om de bedste pladser i byens lygtepæle.

For måske giver den bedste synlighed lige præcis de stemmer, der bliver afgørende.

Ved en anden lygtepæl på Norvej står et familiært trekløver i gang med samme ophængnings- øvelse som de andre. De er ved at hænge en plakat op for Jørgen Lindhardt (S), som de alle er i familie med som enten svigersøn, søn eller barnebarn.

På et øjeblik hænger Jørgen Lindhardt, hvor han skal, og Frederikke Lindhardt står klar med næste plakat.

Fra pæl til maskinrum Inden for forbavsende kort tid er byens lygtepæle gået fra kun at lyse op, når det er mørkt til at "lyse op" både nat og dag med kommunes politiske spidskandidater, som alle håber, at deres venlige blik på byens borgere frem til tirsdag den 16. november kan få dem ned fra lygtepælene og ind i det politiske maskinrum.

Valgplakater må hænges op i perioden fra klokken 12 den fjerde lørdag inden valgdagen, og de skal være pillet ned inden 24. november klokken 23.59. Det bliver spændende at se, om det sidste kommer til at gå lige så hurtigt som det første.