Se billedserie Salg af eksempelvis en opvaskemaskine sker i disse coronatider ved, at Jonny Ræbild præsenterer maskinen tæt på med kunden på afstand.

Send til din ven. X Artiklen: Butiksindehaver i kamp mod Covid-19 i over tre uger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butiksindehaver i kamp mod Covid-19 i over tre uger

Slagelse - 08. april 2020 kl. 12:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaver af Korsør Hvidevarecenter Per Morgen forventer at blive udskrevet fra sygehuset i dag onsdag.

- Han har fået »grammofonstiften« tilbage, så snakketøjet går, som det plejer. Han glæder sig til at blive udskrevet fra Roskilde Sygehus, så han får lidt andet end hvide vægge at kigge på, siger Jonny Ræbild om sin onkel og indehaver af Korsør Hvidevarecenter 65-årige Per Morgen. Han arbejder sammen med ham i butikken.

Med en udskrivelse fra sygehuset i dag har Per Morgen i hele 25 dage kæmpet med sygdommen Covid-19, som han blev indlagt med søndag den 15. marts.

Jonny Ræbild ved ikke, hvornår kræfterne rækker til, at hans onkel også kan vende tilbage til butikken. Sidst han gjorde det, var mandag den 9. marts efter en forlænget weekend i Nordjylland ved Slettestrand, hvor også hans kone og et andet ægtepar efterfølgende blev testet positive for coronavirus. Men modsat Per Morgen kom de sig hurtigt over sygdommen. Måske har et langt liv som ryger gjort hans forløb værre.

Butikken måtte åbne

Per Morgen fik det stadig dårligere i løbet af ugen efter weekendturen, mens han var i butikken, hvor også Philip Stensen arbejder.

Onsdag den 11. marts om aftenen meddeler statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark skal lukkes ned i bestræbelserne på at hindre coronasmitten i at brede sig. To dage efter sendes Per Morgen hjem fra butikken.

- Da vi når til fredag, har Per det så dårligt, at jeg sender ham hjem med besked om ikke at komme tilbage, før han er rask. Han har egentlig vagten om lørdagen, men den tager jeg for ham, har Jonny Ræbild tidligere forklaret.

Beskeden fra sundhedsmyndighederne er efterfølgende, at butikken fortsat gerne må holde åben, hvis Jonny Ræbild og Philip Stensen føler sig raske.

- Ingen af os har haft det mindste tegn på sygdom, siden Per sidst var her, siger Jonny Ræbild.

Svar fra Sundhedsstyrelsen

Sjællandske har tidligere stillet Sundhedsstyrelsen følgende spørgsmål:

Hvorfor skal Per Morgens to kolleger ikke i 14 dages selvvalgt karantæne samt holde butikken lukket i 14 dage fra 13. marts, hvor Per Morgen sidste gang arbejder i butikken smittet med angiveligt Covid-19? De to kolleger kan jo ikke vide, om de er smittede, før inkubationstiden er overstået.

Svaret fra overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg lød:

- Det råd, der er givet om at åbne butikken igen under iagttagelse af afstands- og hygiejneregler, er korrekt, når kollegerne ikke har symptomer på sygdom. Anbefalingen er, at man bliver hjemme, når man har symptomer og to dage efter, at de er ophørt.

Positive reaktioner

Jonny Ræbild glæder sig over mange positive reaktioner og opbakning fra kunder, efter det kom frem, at Cowid-19 havde sat Per Morgen ud af spillet.

- Vi haft masser af salg og opgaver, som vi har løst med afstand og sprit, lyder det smilende fra Jonny Ræbild. Han noterer, at salg af eksempelvis en opvaskemaskine ske ved, at han først præsenterer den med kunden på afstand, hvorefter han trækker sig tilbage, så den mulige køber kan komme tæt på maskinen.

Per Morgen indledte skabelsen af sit livsværk Korsør Hvidevarecenter helt tilbage i 1979.