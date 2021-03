Artiklen: Butiksglæde over gavekort til kommunalt ansatte: Ses som et plaster på såret

Butiksglæde over gavekort til kommunalt ansatte: Ses som et plaster på såret

Politisk flertal har givet grønt lys, og ude i den nødlidende detailhandel er der glæde at spore over gavekort til kommunalt ansatte, der også skal ses som støtte til lokale erhvervsdrivende, lyder det fra borgmester.

Et gavekort til 7000 kommunalt ansatte er godt nyt for andre end bare de pågældende medarbejdere, der kan se det som en anerkendelse af deres indsats under coronakrisen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her