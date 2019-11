Se billedserie Vestsjællandscentrets butikker, der har adresse i Jernbanegade, klager over et skilt, der viser ned til tøjbutik ved Casinotorvet. Det har centerledelsen taget bestik af.

Butiksejer rasende: Må ikke længere have skilt på torvet

Slagelse - 25. november 2019 kl. 19:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis skoene klemmer, kan du sikkert finde et par, der passer, hos Modestand ved Casinotorvet i Slagelse. Butikken er en såkaldt secondhand-forretning, der sælger brugt tøj, sko og lignende til loppepriser, og noget kunne på, at flere butiksindehavere i Vestsjællandscentret kunne have brug for et par, der ikke er for små.

Det mener i hvert fald Thomas Worm, der sammen med sin hustru Lotte med samme efternavn, driver forretningen og ikke længere må have et skilt stående på Casinotorvet.

Reklamesøjlen spærrer tilsyneladende og står lige i ganglinjen mellem Galleriet og Vestsjællandscentret, som DEAS står for. Derfor skal det væk, mener sidstnævnte, der påpeger, at der er tinglyst en fri adgang.

- Det står, hvor alle folk går forbi, og kunderne brokker sig egentlig ikke, selv om de skal gå udenom. Det er snarere butikkerne, som jeg har 56 af. De betaler leje og må ikke engang have et skilt stående der, lyder det fra centermanager Erik Ry- dahl, som bekræfter, at han har haft en samtale med Thomas Worm uden dog at nå en mindelig løsning.

- Hvis ikke vi kan blive enige om noget andet, så må skiltet fjernes. Han ved, at vi gør det, hvis ikke han selv gør, siger Erik Rydahl til Sjællandske.

Thomas Worm er rasende over centrets fremfærd og kalder det »den store mod den lille«.



Thomas Worm, indehaver af Modestand sammen med sin hustru, Lotte Worm, må ikke have et skilt på Casinotorvet. Andre butikker klager. Her ved siden af sit skilt, som er flyttet fra torvet.

- Helt ærligt. Vi har en lille butik, og der er tale om kommissionssalg, hvor kvinder kommer ned med deres tøj og sko, og så sælger vi det for dem. Og nej, jeg finder mig ikke i det her. De mener, de ejer det hele, men at vi ikke må reklamere, hvor vi bor, er helt ved siden af, raser Thomas Worm.

- Vi har adresse på Casinotorvet, men må ikke have et skilt stående, der med en pil viser ned til vores butik. Desuden er det slet ikke så stort. Mens der sælges brændte mandler, kan jeg i øvrigt ikke få skiltet ind til siden, hvor det ellers har stået. Og herregud. Mon ikke det går, lyder det fra en forarget butiksindehaver, der ikke accepterer at blive »trynet«, som han selv forklarer det.

Han medgiver dog, at han på et tidspunkt fik stillet skiltet for langt ind mod midten af torvet.

- Men det var også en fejl, og vi skal huske, at kebab-forretningen har haft et skilt stående i 25 år, og det har aldrig været et problem. Det er det nu, og ved du hvad - det er kun, fordi vi sælger tøj. Havde det været en tatovør-forretning, havde der ikke været noget problem. Vi har ligget her siden marts kun, men jeg sælger åbenbart så godt, at jeg kan true dominanten inde ved siden af, siger han.