Butikschef vil skabe arbejdspladser til alle: - Vi har et socialt ansvar

Carsten Møgaard (th.), der er butikschef i Fakta på Valbyvej i Slagelse, mener, at alle, der ønsker et arbejde, skal have chancen. For et halvt år siden ansatte han 17-årige Axel Sibast Uggerhøj, da han var droppet ud af tømreruddannelsen og ikke vidste, hvad han skulle. Med arbejdet voksede han og fandt sin vej.

Vejen til at få flere i arbejde går gennem de unge. Det mener fritidsjobskonsulent i Slagelse Kommune, der har succes med at få netop unge i gang med både uddannelse og arbejde. Butikschef i Fakta mener også, at arbejdsgiverne har et ansvar: - Det handler om at skabe rum, så der er plads til alle, siger han.

Et job i Fakta kan bane vejen for fremtiden. Det var i hvert fald tilfældet for 17-årige Axel Sibast Uggerhøj, efter han sidste år droppede ud af tømreruddannelsen.

Her fik han job i Fakta på Valbyvej i Slagelse og arbejdede i et halvt år på fuld tid i butikken, hvor han lærte at tage ansvar og opdagede, hvad det kræver at være en god medarbejder.

Så for et par måneder siden - i august - startede Axel Sibast Uggerhøj i 1.g på gymnasiet.

- Det har givet mig en masse god erfaring at arbejde i Fakta. Jeg er blevet mere moden og afklaret i forhold til, hvad jeg vil, fortæller den 17-årige gymnasieelev.

Jobbet i Fakta fik Axel Sibast Uggerhøj gennem et samarbejde mellem Slagelse Kommunes UU-vejledere og den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, der arbejder for at styrke kommunens udsatte boligområder og således blandt andet har en såkaldt fritidsjobkonsulent ansat.

Konsulentens opgave er netop at hjælpe unge - ligesom Axel - i gang med uddannelse eller i arbejde.

Og det er der behov for.

Høj arbejdsløshed - men mangel på arbejdskraft Allan Hessel, der har fire års erfaring som jobkonsulent i helhedsplanen, har således i de seneste tre år arbejdet tæt sammen med Faktas butikschef, Carsten Møgaard, om at få unge i job.

- Vores holdning er, at hvis et menneske vil arbejde her, skal de have en chance, og vi har brug for gode medarbejdere lige nu. Det handler også om at tage et socialt ansvar og skabe rum, så der er plads til alle, lyder det fra butikschefen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Allan Hessel (tv.), der har fire års erfaring som jobkonsulent i den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, har i de seneste tre år arbejdet tæt sammen med Carsten Møgaard om at få unge i job. Helhedsplanen arbejder for at styrke kommunens udsatte boligområder.

Fakta-butikken, Carsten Møgaard har ansvaret for, ligger lige over for Ringparken, der er én af kommunens udsatte boligområder og også at finde på regeringens ghettoliste.

Her står 38,3 procent af beboerne udenfor arbejdsmarkedet, mens 70,3 procent kun har grundskolen som uddannelse.

Det står i skærende kontrast til, at manglen på arbejdskraft i Danmark i sommeren 2021 har nået rekordhøje niveauer.

Således meldte mere end hver tredje industrivirksomhed på landsplan i juli om mangel på arbejdskraft, ligesom flere end hver fjerde servicevirksomhed også gjorde det i samme periode, skriver Kommunernes Landsforening. I byggeriet var manglen på arbejdskraft i august 2021 på 43 procent.

Den rette holdning er første skridt Ifølge Allan Hessel er holdningen hos virksomheder og de jobsøgende afgørende, hvis man skal finde det gode match og løse opgaven om at få flere i uddannelse og job.

Som fritidsjobkonsulent i helhedsplanen har han hjulpet mere end 200 unge med at få et fritidsjob.

Det handler nemlig om meget mere end at tjene penge, siger Allan Hessel.

Fritidsjobs gavner generelt set de unges chancer på arbejdsmarkedet, fordi de lærer, hvad det vil sige at passe et job, mener han. Med andre ord er fritidsjobs en gevinst for både de unge, for virksomhederne og for samfundet.

For eksempel lægger butikschef Carsten Møgaard ikke skjul på, at samarbejdet med jobkonsulenten, Allan Hessel, sparer ham for mange bekymringer.

Når Carsten Møgaard får anvist en ung gennem Allan Hessel, ved han nemlig, at det er et rigtigt match. Det skyldes, at Allan Hessel altid arbejder med de unge i et seks ugers forløb, før de bliver tilknyttet en arbejdsplads. På den måde ved de unge, hvad der skal til for at være del af en arbejdsplads - allerede før de har første arbejdsdag.

Sparer tid på oplæring Forarbejdet handler blandt andet om at informere de unge om helt basale ting som eksempelvis mødetider, påklædning og væremåde. Og samtidig giver de seks uger de unge en mulighed for at mærke efter og selv give udtryk for, hvad de gerne vil arbejde med - og hvorfor.

- Allan gør alt arbejdet ude i marken, han leverer et ungt menneske, som har været i et forløb og kommer med en god attitude. Det sparer mig for mange timers oplæring, og jeg undgår at ansætte de forkerte, forklarer butikschefen, Carsten Møgaard.

De fleste match, Allan Hessel har lavet de sidste fire år, har derfor resulteret i længerevarende ansættelser. Det skyldes, at de unge ikke kommer ud i job, før de er klar, mener han.

- Samarbejdet med virksomhederne bygger på et tillidsforhold, jeg kan ikke sende unge ud, hvis jeg ikke stoler på, at de kan klare jobbet. Så ødelægger jeg det vigtige netværk, som jeg bruger rigtig mange kræfter på at bygge op, siger Allan Hessel.

17-årige Axel Sibast Uggerhøj er fortsat som timeansat i Fakta-butikken på Valbyvej, selv om han er startet på gymnasiet.

I dag arbejder han således nogle enkelte eftermiddage efter skole.