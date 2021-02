Butikschef blev dagens helt: Advarede beboere om brand - og delte mad ud til brandfolk

- Vi var kommet tidligt for at lave en masse dej til pizza'er, da jeg pludselig kunne lugte røg, fortæller han til Sjællandske.

Han var ret sikker på, at det ikke var hans egne pizzaer, der brændte, så han gik udenfor for at undersøge det nærmere.

Cirka 50 meter væk kunne han se - og lugte - røgudviklingen fra det, som brændte. For helt præcis klokken 9.46 mandag formiddag lød brandalarmen i Slagelse, da der var ild i et mindre skur/udhæng på Sdr. Stationsvej.

- Det begyndte at gå rigtig stærkt, og folk begyndte at komme ud fra bygningen ved siden af, fortæller han.

Instinktivt løb han ind i bygningen sammen med en anden og fik banket på dørene for at advare de øvrige beboere om den potentielle brandfare i halvtaget udenfor.

- Lidt efter kom en dame over og spurgte, om hun kunne købe noget vand - og her gik det op for mig, at jeg rent faktisk kunne gøre noget mere, siger den unge butikschef.