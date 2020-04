Se billedserie Algade midt på formiddagen lørdag. Foto: Per Vagnsø

Butikker venter på kunder

Slagelse - 19. april 2020

Lørdag formiddag havde Michael Rasmussen, Sterling Foto Smykker og Ure i Skælskør, to kunder de første to timer af forretningens åbningstid. De skulle begge have skiftet nogle batterier, så den samlede omsætning de to timer løb op i 130 kroner.

Der var i det hele taget stille i byens hovedgade, hvor vel omkring hver anden butik stadig holder lukket, selv om det ikke er noget, de skal.

Det faktum, at stadig flere dele af samfundet er på vej tilbage til mere eller mindre normale tilstande ser ikke ud til at sende flere i byen med pengepungen lokalt.

- Nej, og jeg har ingen anelse om, hvornår det ændrer sig, siger Michael Rasmussen.

Han har holdt forretningen åben hele vejen gennem krisen. Det rådede hans revisor ham til.

- Men jeg er jo heldig. Her er ingen ansatte, varelageret er betalt, og jeg lever heldigvis af dem, som bor her i forvejen, siger Michael Rasmussen.

Han henviser til, at de store arrangementer, som plejer at skaffe turister til byen, ikke bliver til noget i år. Til gengæld kan det jo være, at flere danskere finder Solskinsbyen, når de ikke må rejse udenlands.

Michael Rasmussen har tid nok til at tænke over tingene. Nogle gange lægger han kabale, mens han venter på kunder, og én dag nåede han at se otte afsnit af en tv-serie.

Inde hos Nor Mode lidt længere nede ad Algade er der kunder. Op til flere af slagsen.

- Selvfølgelig kommer de, men ikke i samme strøm som normalt. Der er stadig nogle, der passer på. Det handler nok også om at passe lidt på pengene i denne tid, mener indehaver Christian Mikkelsen.

Han skønner, at han har mistet mellem 60 og 80 procents omsætning den seneste måned. En del af tiden har forretningen dog også kun været åben efter telefonisk henvendelse og så via webshoppen.

Han frygter også, at byen vil mangle turister, når store arrangementer som drengerøvsaftenen er aflyst i år.

- Vi taber omsætning. Indtil videre klarer vi skærene, men man er jo begyndt at tænke, om der kommer en omgang to, så vi prøver at forberede os på, at det kan ske igen, siger Christian Mikkelsen.