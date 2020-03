- Vi har som by et fælles ansvar for at komme igennem det her, siger formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, der opfordrer alle til at gå ind på bykontorets hjemmeside. Foto: Mette Kjær

Butikker tilbyder nu corona-tjenester via fælles hjemmeside

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 13:44 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der må gøres noget for at stoppe den nedadgående spiral, som er sat i gang af corona-virus. Det gør man nu i Skælskør Erhvervsforening, der har taget initiativ til en koordinering af tiltag fra forskellige af byens butikker.

- Det er virkelig nødvendigt, at både borgere og butikker nu står sammen, hvis vi skal komme igennem det her. Det har vi som by et fælles ansvar for, lyder appellen fra erhvervsforeningens formand, Pia Kimer Jacobsen, der jo på det seneste er trådt tilbage som filialdirektør og i dag er kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Et pengeinstitut som også er gået ud med et budskab om, at man vil sikre erhvervskunder den nødvendige likviditet og være klar til at yde privatkunder kredit eller henstand på lån, hvis de kommer i vanskeligheder.

»Våbnet« i kampen for at holde gang i hjulene i Skælskør og undgå butiklukninger hedder www.bykontoret.dk.

Det er Skælskør Bykontors hjemmeside, som bestyres af Anne Gudiksen. Her vil man fra i dag kunne finde forskellige opslag fra medlemmer af erhvervsforeningen, hvor de tilbyder diverse tilbud og nye tjenester som følge af den ekstraordinære situation.

- Vi håber, at mange vil gå ind og bruge disse opslag, siger Pia Kimer Jacobsen, der også varsler, at der kan være andre nye initiativer i gang fra erhvervsforeningens side.

På siden kan man blandt andet læse, at Heidi fra Garnnøglet vil levere ved at hænge varerne på dørhåndtaget, så man undgår risiko for smittespredning.

Hanne Kousgaard fra Karla- og Victors baby og børnetøj bringer gerne varer ud i Slagelse Kommune.

Fra SMH biler er budskabet, at man kan hente bilerne til service på hjemadressen, hvis man får at vide, hvor nøglen ligger.

Man kan også lægge sin nøgle i en nøgleboks og få tilsendt en sms med kode, så man kan få nøglen igen ved afhentning.

Bedemand Annette Bøgh tager også sine forholdsregler. Blandt andet ved at holde møde med så få pårørende som muligt pr. afdød. Et møde man tilstræber at holde på kontoret, hvor man så gør grundigt rent bagefter.

Bedemanden kan fortælle, at man fra Kirkeministeriets side henstiller til, at kun den nærmeste familie deltager i begravelser.

Der spares også på kirkebetjeningen. Således har Anette Bøgh oplevet, at der til en højtidelighed ikke var kor og organist, mens kirketjeneren var fraværende ved en anden.