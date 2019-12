Se billedserie - Detailhandel er båret af relationer. At folk kommer igen, fastslår detailhandels-koordinator Rasmus Lindvig. Foto: Per Vagnsø

Butikker og kunder skal tæt på hinanden

Slagelse - 05. december 2019 kl. 11:36 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Erhvervscenters nyansatte detailhandels-koordinator opfordrer de forretningsdrivende til at skabe tætte relationer til kunderne.

- Det er hele tiden et spørgsmål om at spille sig selv ind i bevidstheden hos kunderne, og de digitale relationer er vigtige. Det er ikke nok at fortælle om sine tilbud, for når man som kunde vælger at lægge sine penge et sted, vil vi gerne vejledes og bekræftes i, at det er det rigtige, vi gør, lyder det fra 41-årige Rasmus Lindvig.

Med 20 års erfaring fra detailbranchen, blandt andet som butikschef i BR Legetøj, skal han i samarbejde med de tre købstæders erhvervsforeninger sikre det lokale butikslivs udvikling og overlevelse i en tid, hvor handel på nettet ofte får skylden for, at butikslokaler står tomme.

- Butikkerne skal hele tiden tænke i at gøre det let for kunden. De skal få kunderne til at tage en aktiv beslutning om, at det er her, de tager hen, siger han.

Selv om Rasmus Lindvig opfordrer de forretningsdrivende til at være mere offensive digitalt, ser han det ikke som et alternativ til fysiske besøg i butikkerne. Tværtimod mener han, at de vigtige relationer mellem forretninger og kunder kan passes og plejes ad begge veje.

- De digitale relationer er vigtige, men kunderne har også behov for service og vejledning og butikker, hvor de lige kan stikke ned og købe en gave. Man skal passe på med at tro, at mennesket ikke også er et socialt væsen, siger koordinatoren.

Han nævner som eksempel, at forretningerne eksempelvis via hjemmeside eller sociale medier kan tilbyde at lægge bestemte varer til side til en kunde, så vedkommende ikke risikerer, at den ikke er der på Black Friday.

Ifølge Rasmus Lindvig er langt hovedparten af forretningsfolkene positive over for hans input, når det handler om at skabe relationer til kunderne, men han puffer også lidt til dem, der ikke holder åbent om søndagen.

- Jeg prøver at få flere til at holde åbent om søndagen. Hvis der er nok, der ikke gør det, er det hele byen, der taber på det.

Detailhandels-koordinatoren taler i det hele taget en del om samarbejde. Mellem butikker, kulturliv, kommune, ejendomsejere og de tre erhvervsforeninger, og han konstaterer, at der er en vilje til at trække på samme hammel:

- Alle byder ind til den levende by, som alle skal arbejde sammen om at skabe, siger Rasmus Lindvig og roser blandt andet kommunen for at være på vej med bypyloner i alle tre købstæder.

- Den største udfordring er, hvis man ikke ser det hele som en koordineret indsats, også omkring byforskønnelse, siger han og tilføjer, at han ikke ser skellene mellem de tre købstæder som så store, som han havde forestillet sig:

- Der er mindre fnidder-fnadder, mindre pegen fingre og brok, end jeg havde forestillet mig.