Butiksassistent og ansvarlig for Like ANNA i Smedegade i Slagelse, Minna Ilsø, har arbejdet i butik i cirka 40 år. Udviklingen er kun gået én vej, siger hun: Forbrugere vil hellere handle billigt over internettet eller til udsalg. Foto: Fleur Sativa

Butikker bukker under på stribe: Kunder vil kun købe billigt

På lørdag har tøjbutikken Like ANNA på Smedegade i Slagelse sidste åbningsdag. Butikken lukker som den anden sidste i kæden på Sjælland. Udsalgsdage og tilbudsjægere er blandt andet årsag, lyder det.

Slagelse - 29. januar 2020 kl. 06:44 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når garderoben skal opgraderes, sætter flere og flere sig foran computeren. Noget, der får butikker til at sætte udsalgsskilte op flere gange årligt for at lokke kunderne op af sofaen. Og i stedet ud på gågaderne.

Men store udsalgsdage som for eksempel »Black Friday« kører i virkeligheden butikkerne i sænk.

Det mener i hvert fald butiksassistent og ansvarlig for butikken Like ANNA på Smedegade i Slagelse, Minna Ilsø. Butikken, der er en del af en kæde, har sidste åbningsdag på lørdag. Herefter er der kun én af kædens butikker tilbage på hele Sjælland.

Med ni butikker tilbage på landsplan forbliver Like ANNA i Ballerup åben som den eneste øst for Storebælt, mens resten af de tilbageværende butikker fordeler sig på Jylland og Fyn.

Kunder venter på tilbud - Folk venter jo hele tiden på, at der kommer et nyt udsalg. Lige så snart, der kommer nye varer, så siger de: »Ej, den er flot. Hvornår bliver den sat ned?« Og det kan vi jo ikke leve af i det lange løb, forklarer Minna Ilsø, der har arbejdet i tøjbutik i samlet set cirka 40 år.

De sidste to år har hun stået i Like ANNA i Slagelse, som derfor lukker efter ganske kort levetid. Butikken er dog langt fra den eneste, der har måttet dreje nøglen om det sidste stykke tid. Flere butikker i Slagelse bymidte har svært ved at klare sig.

For eksempel annoncerede NEED Fashion på Bredegade ophørsudsalg i november, mens MM Legetøj for nylig har opsagt sit lejemål på Korsgade. Fælles for begge butikker er, at de fortsætter som webshops med mulighed for at handle online. Artiklen fortsætter efter billedet...

Og foruden de mange udsalgsdage er det da også en stigende konkurrence fra internettet, som butiksassistent Minna Ilsø ser som årsag til lukningen af butikken på Smedegade.

Særligt slemt i Slagelse - Da jeg startede i butik, var det jo noget helt andet. Folk tog ud, kiggede og købte. Nu tager folk ud, kigger og går hjem foran computeren for at bestille tingene hjem billigere, forklarer Minna Ilsø, der desuden ser Slagelse by som særligt udfordret.

For nylig var hun vikar i butikken i Ballerup, og her var kundegruppen både større og mere villig til at købe, mener hun.

Forskellen skal findes i de mange udsalgsdage, Slagelse by har, mener Minna Ilsø. Foruden de typiske januar- og sommerudsalg, holder butikkerne i byen nemlig også åbent med særlige tilbud til blandt andet byens årlige kulturnat Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat, som lokker mange mennesker til bymidten.

- Tæller man Black Friday med, kan forbrugerne jo gå på udsalg hver anden måned, hvis ikke oftere, konkluderer Minna Ilsø, der ikke selv har afklaret, hvad fremtiden bringer for hende, når hun lørdag skal åbne butikken på Smedegade for aller sidste gang:

- Jeg ved ikke, om jeg skal stå i butik længere. Det er blevet for surt, for svært og alt for hårdt, siger hun.