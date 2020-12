Butikker bruger bagindgangen: Det handler om overlevelse

I Vestsjællandscentret benytter flere butikker deres bagindgang til at holde åbent for kunder. Marketingschef kalder det »forståeligt«. Det handler om overlevelse, lyder det.

Med julen stående for døren plejer butikskøerne at være lange. Og den sidste uge op til jul er for flere butikker derfor årets allervigtigste. Men sådan bliver det ikke i år, hvis butikken ligger i et center.

På et pressemøde onsdag meddelte landets statsminister Mette Frederiksen (S) nemlig, at landets butikscentre skal holde lukket som følge af det nuværende smittetryk med coronavirus. Og det kommer til at gøre ondt.