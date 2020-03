Busløse områder får særlig kørselsordning. Foto: Studio Dream Planet

Busløse områder tilbydes særlig kørselsordning

27. marts 2020

På grund af coronakrisen kører busserne fra mandag efter en nødkøreplan. Det betyder, at 10 buslinjer, som til dagligt primært kører med skolebørn i landdistrikterne, helt stopper med at køre. Derfor indfører Slagelse Kommune en midlertidig særlig kørselsordning, der skal hjælpe passagerer, som kommer i klemme.

- Folk bliver hjemme på grund af coronakrisen, så der er ikke mange passagerer i de busser, som midlertidigt stopper med at køre. Men der er stadig folk, som har brug for transport, og det er dem, vi forsøger at hjælpe med denne ordning, som bliver gratis at benytte for alle passagerer, siger formand for Erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

Det er linjerne 433, 439, 462, 484, 491, 494, 495, 496, 497 og 498, som standser driften fra mandag i næste uge, og det er de områder, hvor disse buslinjer kører, at passagerer med behov for transport kan benytte den særlige kørselsordning. Ordningen betyder, at passagerer kan bestille afhentning hjemme og blive transporteret til en adresse i Slagelse Kommune.

- Der er ikke tale om taxakørsel. Derfor skal man bestille turen i god tid, og man må også forvente, at bussen samler flere passagerer op på vejen. Vi vil forsøge at sikre, at man bliver hentet med ca. samme tidsinterval som bussen normalt kører med. Men jeg håber, at folk har forståelse for, at vi er i en særlig situation, og der ind mellem vil være længere ventetid, siger Villum Christensen.

Ordningen kan benyttes af passagerer, som har brug for transport til og fra områder uden busruter i hverdagene mellem kl. 7 og 18. For at benytte ordningen skal passagerer bestille transport hos EGONs Busser på tlf. 70 20 17 47 alle hverdage mellem kl. 7 - 16. Passagerer skal forvente ventetid, og derfor er det vigtigt at bestille i god tid. Har man behov for transport mellem kl. 7 og kl. 9 skal transporten bestilles senest kl. 16 dagen før.

Ordningen træder i kraft mandag og kan benyttes, så længe busserne kører efter nødkørerplanen