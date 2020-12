Se billedserie P4 Sjælland markerede kåringen af Julens By 2020 - Slagelse - og sendte hele morgenprogrammet herfra. Morgenværterne Morten Dam-Sørensen (th) og René Sabro travede byens gader tynde og mødte blandt andre borgmesteren og selveste julemanden. Foto: Kim Brandt Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Business Slagelse stolt over jule-hæder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Business Slagelse stolt over jule-hæder

Et samarbejde mellem Business Slagelse, kommunen og byens butikker har resulteret i udnævnelsen som »Julens by«. Onsdag sendte radiokanalen P4 fra Nytorv i Slagelse for at markere udnævnelsen.

Slagelse - 23. december 2020 kl. 16:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Allerede fredag den 18. december blev vinderen af »Julens by 2020« kåret i P4, og det blev som tidligere omtalt Slagelse, der løb med æren.

Onsdag den 23. december havde P4 så kørt sendevognen til Slagelse, hvorfra morgenens program blev sendt.

Undervejs talte de to morgenværter med en række forskellige personer i byen, ligesom de også forsøgte at dirigere Slagelse Garden - med en stor grydeske!

Resultatet var absolut genkendeligt, da det primært var standard julemelodier, der blev spillet.

Avisen besøgte Nytorv onsdag omkring klokken 9.30, hvor også en stolt eventkoordinator Helle S. Madsen fra Business Slagelse var til stede:

- Vi havde jo søgt om at blive Julens By - og ud af 10 konkurrenter er vi så blevet valgt, og det er vi rigtig glade og stolte over, fastslog hun.

Hovedbegrundelsen for valget af Slagelse var »Lys i en coronatid« - hvilket har kunnet ses af alle i byen siden slutningen af november - især på byens torve.

- For to år siden havde vi en aftale med borgmester John Dyrby Paulsen (S) om, at vi skulle gøre noget ved julebelysningen. Og det har vi så gjort - kommunen og Business Slagelse sammen, og jeg tror måske, at det er derfor, vi har fået prisen, siger Helle Madsen, som i den forbindelse også nævner Business Slagelses slogan: »Sammen er vi bedst«

Mange sagde tillykke Helle Madsen har fra morgenstunden haft traveskoene på, idet hun gik sammen med P4-holdet fra Elgiganten til Slagelse centrum.

- Indtil videre har jeg gået 8700 skridt, fortæller hun.

Undervejs på turen har mange ønsket tillykke med æren:

- Både bilister, cyklister og morgenløbere har sagt tillykke undervejs, så det er bestemt noget, folk har hørt, siger hun.

Og på Nytorv var der stor aktivitet allerede fra morgenstuden, hvor der kunne købes pyntegran og juleting til dem, som lige skulle have det sidste med.

Slagelse Garden var på grund af corona blevet opdelt i mindre grupper, som hver især gjorde, hvad de kunne for at skabe julestemning på torvet.

Da klokken nærmede sig ti, fik Helle Madsen lov til at få det sidste år i onsdagens P4-morgen. Kort forinden sagde hun til Sjællandske:

- Vi kan alle sammen være stolte af vores by, og vi skal blive bedre til at tale den op, fastslog hun.