Burger-konflikt ender på rettens bord: Ejer tiltalt for vildledning

Slagelse - 13. oktober 2020

Må man kalde en burger for en »Hereford-burger«, hvis der kun er to procent Hereford oksekød i?

»Nej«, siger Fødevarestyrelsen, som tilbage i februar sidste år gav bistroen »Den Gyldne Ko« på Storebæltsbæltsvej en sur smiley for vildledende markedsføring. Dertil en bøde på 5000 kroner.

Bistroens indehaver, Dannie Krogsgaard Rasmussen, er mere end irriteret over sagen:

- For længe siden undersøgte jeg, om navnet »Hereford« var et beskyttet varemærke. Og det var det ikke. På samme måde som en Pariserbøf jo ikke er lavet i Paris og en Københavnerstang ikke er lavet i København. Derfor mente jeg ikke, der var noget galt i at kalde vores burger for en Hereford-burger, siger han.

Han har af og til benyttet firmaet Himmerlandskød som leverandør, men bruger primært kød fra sin egen kvægbestand, som tæller omkring 50 køer.

Men det mente Fødevarestyrelsen ikke var godt nok, og det blev påtalt ved et kontrolbesøg sidste februar.

- Jeg valgte så at fjerne skiltene og ændre navnet - og gik endda også med til at betale bøden på de 5000 kroner for at undgå mere bøvl, fortæller han.

Men det var tilsyneladende ikke nok.

- Jeg kunne ikke få tilsendt et girokort. Næ, jeg skulle også skrive under på, at jeg havde begået noget ulovligt, og det vil jeg ikke, da jeg stadig ikke mener, jeg har begået noget ulovligt, fastholder han over for Sjællandske.

Derfor skal han nu i retten på torsdag.

»Skyder gråspurve med kanoner« - Jeg har ikke nogen advokat, men jeg har tænkt mig at tage 5000 kroner med i kontanter. Så kan de jo få dem, så vi måske kan komme videre, siger han.

Dannie Rasmussen forstår ikke, at »systemet« vælger at bruge så meget tid og ressourcer for at inddrive en bøde på 5000 kroner.

- Det virker lidt som at skyde gråspurve med kanoner, mener han.

Der er sat en time af til sagen, og der er tilsagt et vidne fra Fødevarestyrelsen. Dertil en anklager og en dommer.

Fødevarestyrelsen har siden hændelsen været på kontrolbesøg og fundet alt i orden - og i dag har »Den Gyldne Ko« kun glade smiley'er.

Og skiftet navnet på burgeren til »Husets Burger«.