Det er blandt andet de præfabrikerede bump her ved den store rundkørsel på Kalundborgvej ved Ndr. Ringgade, som skal skrottes til fordel for asfaltbump i hele vejens bredde. Foto. Fleur Sativa

Bump afløser puder

Slagelse - 14. juni 2020 kl. 09:11 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt nyt for de trafikanter i Slagelse Kommune, som er utilfredse med de præfabrikerede pudebump, der er placeret i flere af byernes store rundkørsler for at sænke hastigheden og gavne trafiksikkerheden.

På sit seneste møde har udvalget for teknik og erhverv nemlig besluttet, at der skal bruges næsten fire millioner kroner på at fjerne disse bump og erstatte dem med blødere asfaltbump i hele vejens bredde. Samt på at lave asfaltbump i en rundkørsel i Slagelse og to steder i Korsør.

- Jeg tror, at det er en beslutning, som vil glæde mange. Mange er utilfredse med de bump, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA).

De præfabrikerede pudebump skal udskiftes to steder i Slagelse. Nemlig i de store rundkørsler Sorøvej/Tjørne Allé/Holbækvej/Smedegade og Kalundborgvej/Holmstrupvej/Valbygårdsvej/Ndr. Ringgade.

Årsagen til udskiftningen er, at kommunens trafiksikkerhedsudvalg, der blandt andet består af en række politikere og embedsmænd, med Flemming Erichsen (S) som formand og centerchef Flemming Kortsen og afdelingschef Christian Schou Rasmussen blandt medlemmerne, har konkluderet, at de præfabrikerede pudebump ikke egner sig så godt til at blive placeret ved rundkørsler, men er mere anvendelige på lige vejstrækninger.

Det fremgår dog af mødet i trafiksikkerhedsudvalget, at bumpene ikke har givet anledning til uheld af betydning.

Udvalget for erhverv og teknik traf allerede på sit møde i marts beslutning om, at man ville skifte bumpene, men først på mødet mandag fik man skaffet de nødvendige midler ved en række omdisponeringer.

Udover udskiftningerne skal der nyetableres asfaltbump tre steder, nemlig i rundkørslen Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse samt rundkørslerne Tårnborgvej/Kongebroen og Tårnborgvej/Gl. Banegårdsplads i Korsør.