To budgetseminarer har kostet skatteyderne 168.274 kroner. Her på Klarskovgaard i Korsør lød regningen på 94.370 kroner, trods det var »spild af tid« og ikke gav noget resultat, mener flere politikere.

Budgetseminarer var »spild af tid«: Kostede skatteyderne 168.274 kroner

Da deadline nærmede sig, sad de stadigvæk og forhandlede. De nåede dog aldrig at enes.

Derfor står Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre uden for den budgetaftale i Slagelse Kommune, som et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliances 16 mandater underskrev tirsdag.

Udfordringerne er i den grad til at mærke og erkende. Og dem tager også de borgerlige ansvar for, om end de ikke kan se sig selv som en del af en aftale. Særligt på grund af processen, der kritiseres.

Ifølge Venstres gruppeformand, Knud Vincents, mangler der en politisk retning og ikke mindst ledelse. Troels Brandt (R) mener, at man grundet tidspres ikke havde nok tid til at nå en fælles aftale.

- Der var jo slet ikke tid til at tænke eller høre, hvad andre mente, siger Troels Brandt om det faktum, at to budgetseminarer ikke har ført noget synderligt med sig, og at man skulle helt frem til den forgangne weekend - få dage før deadline - før der reelt blev forhandlet.

Ifølge Troels Brandt har man nemlig forsøgt at nå hinanden i flere timer og dage, hvilket også borgmester John Dyrby Paulsen (S) påpeger. Også i den ellevte time før deadline tirsdag, hvor det dog endte med, at de borgerlige sagde farvel.

- I bagklogskabens klare lys burde vi være startet længe før, mener Troels Brandt med henvisning til det - ifølge de tre partier - ganske utilfredsstillende forløb, som nu bør evalueres.

- Og hvis ikke borgmesteren tager initiativ til det, så gør jeg, siger Knud Vincents, der har forhandlet i en kælder på rådhuset med partierne i blå blok.

Med hele to budgetseminarer, det første i starten af september og det andet måneden efter, var der ellers lagt op til, at der blev tid til at se hinanden i øjnene og tale sig til rette. Det første blev dog reelt set spoleret af, at KL’s økonomiaftale med regeringen endnu ikke var på plads, før selve budgetseminaret fandt sted.

- Og det andet var en gentagelse af det første. Vi kom ikke videre med noget. Først da vi mødtes her i søndags med frist tirsdag, var der noget i det, men det er jo helt grotesk, for alt bliver presset, mener Knud Vincents.

At John Dyrby Paulsen (S) ydermere drog til sydligere himmelstrøg i efterårsferien, affødte heller ikke ligefrem opadvendte mundvige.

- Havde der siddet en Venstre-borgmester for bordenden, var der ikke blevet lagt en ferie ind, før budgettet var på plads, slår gruppeformanden fast.

Ifølge borgmesteren bør ingen af de borgerlige dog hidse sig op.

- Hvorfor skulle det pludselig blive min ferie, der var problemet, spørger en undrende borgmester og præciserer, at der siden lørdagen inden deadline har pågået drøftelser.

De to budgetseminarer, der ifølge den borgerlige fløj ikke gav nogen resultater, har kostet skatteyderne 168.274,72 kroner, viser opgørelsen over udgifter til forplejning og overnatning på Klarskovgaard i Korsør og Kobæk Strand Konferencecenter.

At der overhovedet har været skemalagt to seminarer har tidligere undret særligt Dansk Folkeparti, hvor gruppeformand Ann Sibbern tidligere har kaldt det første for spild af tid og skatteborgernes penge.

Partikollegaen Henrik Brodersen mener, at man i højere grad bør lægge sådan nogle arrangementer på rådhuset.

- Der har du alligevel en stol, du kun bruger en gang om måneden, siger han.

Ved seminarerne deltager byrådet samt et antal embedsmænd. I disse to tilfælde henholdsvis 13 og 15 ansatte, herunder direktører og chefer.