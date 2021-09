Folkene bag forliget repræsenterer 17 af byrådets 31 medlemmer. Fra venstre Thomas Clausen fra Enhedslisten, Palle Kristiansen fra Dansk Folkeparti, borgmester John Dyrby Paulsen (S), Villum Christensen fra Liberal Alliance, løsgænger Helle Blak, og gruppeformand Sofie Janning (S).

Budgetforlig sikrer ny svømmehal

Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak sikrer blandt andet udvidelse af Slagelse Svømmehal med helt nyt 50 meter bassin til 72 millioner kroner. Der er også flere penge til børn og ældre samt en omdannelse af Korsør Havn.

Slagelse - 23. september 2021 kl. 04:52 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Efter flere dages forhandlinger blev der onsdag indgået et bredt politisk budgetforlig om budget 2022-2025 mellem 17 af de 31 medlemmer af Slagelse Byråd.

Med i aftalen er Socialdemokratiet med John Dyrby Paulsen i spidsen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak, der er løsgænge ri byrådet efter at have forladt SF.

Udenfor aftalen står Blaks tidligere partifælle Jørgen Grüner (SF), der sammen med den radikale Troels Brandt og Venstres gruppe forlod forhandlingerne i fredags. Heller ikke løsgængerne Ann Sibbern (tidligere DF) og Steen Olsen (der blev smidt ud af Socialdemokratiet for nogle måneder siden), er med i forliget.

Svømmehal Aftalen indebærer blandt andet, at at udvidelsen af Slagelse Svømmehal med et helt nyt 50-meter-bassin til 72 millioner kroner gennemføres snarest muligt.

Detaljerne i aftalen vil ikke blive offentliggjort før efter torsdag klokken 12, hvor fristen for ændringsforslag til budgettet udløber.

- Parterne glæder sig over gode, tillidsfulde og konstruktive drøftelser sammen. Efter den brede enighed i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet, ærgrer parterne sig over, at der ikke kunne findes fælles fodslag med V, F og B om de videre drøftelser, men glæder sig samtidig over gode interne drøftelser, der peger frem mod det kommende kommunevalg, hedder det i en udsendt meddelelse.

Her glæder Palle Kristiansen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, sig over det partierne kalder en »god bred aftale«.

Han er særligt glad for, at der afsættes flere penge til ældreområdet, både med hensyn til demografiudviklingen og de områder, der har oplevet stigende udgifter i indeværende år.

Palle hæfter sig endvidere ved, at partiets prioritet om flere midler til velfærdsteknologi har fundet plads i aftalen.

Børn, havn og hal til e-sport Helle Blak peger på, at aftalen tilfører flere penge til børne- og ungeområdet, herunder investeringer på det sociale børneområde, med henblik på at finde bedre og mere langsigtede løsninger.

Hun glæder sig desuden over, at der er afsat midler til håndholdte indsatser overfor og sammen med unge misbrugere.

Villum Christensen, Liberal Alliance, prioriterer det højt, at parterne er enige om, at Korsør Havn omdannes til et aktieselskab »Korsør By og Havn A/S«, som skal sikre en helt nødvendig byudvikling på havnearealerne og en langsigtet udvikling af Korsør ikke mindst i lyses af et nært forestående køb af Stignæs Industrihavn.

Villum peger endvidere på, at det er overordentligt positivt, at der arbejdes videre med en ekstra hal til blandt andet e-sport i Sørbymagle.

Museum, velfærdsløft og mulig skøjtehal

Thomas Clausen, Enhedslisten, lægger vægt på den politisk brede aftale og er særlig glad for, at der nu tages hul på etablering af Dansk Forsorgshistorisk Museum, der markerer Slagelse som en foregangskommune på det socialpædagogiske område.

Han glæder sig desuden over, at der er sat penge af til en undersøgelse af mulighederne for en skøjtehal i Slagelse.

Sofie Janning, gruppeformand for Socialdemokratiet, glæder sig over det generelle velfærdsløft i budgettet, og at parterne i budgettet har fundet rum til indsatser i hele Slagelse Kommune.

Hun peger også på, at parterne har prioriteret rettidige Indsatser meget højt, herunder midler til for eksempel varmestuen i Korsør og housing-first indsatsen.

- For borgmester John Dyrby Paulsen har det været vigtigt, at parterne bakker op om den fortsatte udvikling med mere decentralisering og samtidig om den fortsatte udvikling af Slagelse Kommune som #kommunepånymåde, hedder det i den udsendte meddelelse.