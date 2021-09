Budgetforlig holdt ikke: Tre partier siger fra

Det brede budgetforlig, der blev indgået forud for førstebehandlingen af kommunens budget i mandags, er nu væk. Venstre, Det Radikale Venstre og SF siger fra ligesom det skete sidste år.

Venstre, Det Radikale Venstre og SF skyder med skarpt mod borgmester John Dyrby Paulsen (S) efter temamøde om kommunens økonomi fredag.

Slagelse - 18. september 2021

Venstre er ikke længere med i borgmesterens forhandlinger om nyt budget 2022-2025 i Slagelse kommune. Den melding kom partiets borgmesterkandidat Knud Vincents med i en pressemeddelelse fredag aften.

Godt en time senere kom samme melding fra Det Radikale Venstre og SF.

Det skete i kølvandet på eftermiddagens temamøde i byrådet, hvor revisorer og eksperter var indkaldt for at kaste yderligere lys over kommunens økonomi. Et møde der var indkaldt af et flertal i byrådet imod borgmester John Dyrby Paulsens vilje.

Borgmester vil ændre forudsætninger - Vi er ude, fordi vi ikke deler borgmesterens syn på økonomien i vores kommune. I 1. behandlingen lå der nogle grundlæggende økonomiske principper bag aftalen, som bl.a. gjorde at vi delvist rettede op på økonomien. De forudsætninger som borgmesteren selv har stemt for og er vedtaget i byrådet og økonomiudvalget, vil borgmesteren nu ændre. Forvaltningens opgørelse af budgetopfølgning 3, befolkningsprognose og økonomisk politik, det ønsker borgmesteren nu at ændre midt i budgetprocessen, skriver Knud Vincents og fortsætter:

- I Venstre mener vi det er afgørende, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik. Vi skal have et budget, der hænger sammen. Det gør det ikke, hvis man, som borgmesteren, ikke anerkender at vi har en udfordring. Det er en alvorlig sag at stoppe anlæg for mere end 500 mio. kr., som jo stoppes fordi økonomien er udfordret. Ønsker borgmesteren ikke at løse det grundlæggende problem, så kan Venstre ikke arbejde videre denne vej. Møderne med revisorerne fredag eftermiddag, bekræfter at kommunes økonomi er presset. Deres kommentarer er, at det skyldes, at driften ikke hænger sammen, hedder det i meddelelsen, hvor der videre står, at en opbremsning og stop på anlæg kan give det nye byråd mulighed for at sætte en ny retning, idet både 2023 og 2024 ser rigtig udfordret ud.

Kaotisk forløb - Yderligere bemærkede og bekræftede revisorerne, at nulstilling af prisfremskrivningerne på drift indkøb er urealistiske, og må betegnes som rene besparelser. Derfor er det ingen tvivl om at der er behov for at genoprette økonomien på en ansvarlig måde, Men det ønsker borgmesteren ikke at anerkende, og derfor er Venstre altså ikke en del af borgmesterens budgetforhandlinger, står der i meddelelsen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er nået hertil. Det har været kaotisk og en meget utilfredsstillende proces for medlemmerne, specielt i de to store partier. Vi har været kritisk hele vejen igennem, og med dagens samtaler og svar fra revisorerne, kan vi ikke være med længere, når borgmesteren ikke vil anerkende og løse de udfordringer kommunen står overfor, udtaler Knud Vincents i meddelelsen, hvor han takker partierne for gode samtaler.

Derfor gik radikale og SF - Gennemgangen fra revisorerne bekræfter os i, at situationen er alvorlig, siger den radikal Troels Bandt i en udsendt meddelelse fra SF og Det Radikale Venstre.

Her hedder det videre, at revisionsfirmaet »sæligt hæftede sig ved, at økonomien ikke var bæredygtig, forstået således, at 2021 vil resultere i et relativt voldsomt kassetræk, samtidig med, at der kun er begrænset plads till anlægsudgifter - særligt i overslagsårene.«

- Jeg er glad for, at vi har bidraget til at pege på anlægsopbremsningen. Herved har vi bidraget til at tage ansvar. Desværre ser det ud til, at flertallet i den kommende uge vil bruge sin tid på, dels at ændre i de

vedtagne budgetforudsætninger og dels til at genindføre en række anlægsopgaver. Det kan vi ikke lægge stemmer til", siger Jørgen Grüner fra SF.

Det Radikale Venstre og SF skriver videre, at »selv efter, at der er taget mere end 500 millioner kroner ud af anlægsbudgettet, lever budgettet ikke op til den økonomiske politik, som økonomiudvalget har vedtaget.«.