Overfaldet skete her ud for Baggesenskolen i Korsør.

Brutalt overfaldet med hammer og trampet i hovedet: Fire voldsmænd under anklage

Slagelse - 31. maj 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor en 28-årig mand fra Skælskør skulle overfaldes med spark, slag og hug med en hammer, er endnu uvist. I hvert fald er det ikke offentligheden forundt at få noget at vide før retsmødet.

Kun gerningsmændene selv kender baggrunden for, at kvartetten af voldsmænd den 3. april 2019 ved middagstid gik i flæsket på et offer, der efterfølgende måtte køres til Slagelse Sygehus. Blødende og med skrammer.

Nu sidder fire formodede gerningsmænd, herunder to drenge på 16 og 17 år, for Retten i Næstved, hvor de fredag anklages for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens §245.

Det skriver Sjællandske.

De to øvrige på anklagebænken er unge mænd på 19 og 22 år, som begge sidder bag de stive gardiner i arresterne henholdsvis i Slagelse og Næstved. Netop de to drenge er indlogeret på institutionerne Bakkegården og Sølager.

Overfaldet skete klokken 12 lige ud for Baggesenskolen i Korsør. Alle tiltales for at have overfaldet den 28-årige mand med slag og spark. Den 19-årige tiltalte tiltales ydermere for at have slået manden med en hammer, ligesom den 16-årige ifølge anklageskriftet trampede offeret i hovedet. De øvrige tog del i adskillige spark, mens den forurettede lå ned.

Den 19-årige anklages desuden for at have truet et vidne til optrinnet.

- Det bliver værst for dig selv, hvis du fortæller det her til politiet, skal han have sagt.

Begge drenge, der i sagens natur ikke er myndige, ønskes bag tremmer i forhold til en ubetinget fængselsstraf.

Derfor nedlægges der påstand om, at deres sager skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

