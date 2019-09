Brunch og lopper fyldte Sommerlyst

Se billedserie Mange gode ting skiftede ejer ved loppemarkedet i Korsør Lystskov søndag. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Slagelse - 09. september 2019 kl. 06:57 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korsør: Brunch for 100 kroner er værd at køre efter, og søndag var Restaurant Sommerlyst fyldt til sidste stol med gæster, der flittigt frekventrede den overdådige brunchbuffet i restauranten. Ved siden af og til dels udenfor blev der samtidig holdt loppemarkedet, hvor der, som det er med »lopper«, var lidt af hvert at dykke ned i.

Ved en af boderne stod Mogens og Hanne Nielsen, der hver havde taget et udpluk af egne nørklerier med. Hun med fine nisser i filt, og han med små kurvestole og -borde beregnet til dukkehuse.

- De er lavet af blomsterpinde, rørepinde i træ og fin hækletråd, fortæller Mogens Nilsen, der har haft gang i sin helt unikke møbelproduktion i flere år. Med en fingerfærdighed, der lader de fleste tilbage at ønske, fletter, snurre og vikler Mogens Nielsen møblerne sammen hjemme i stuen på Kjærsvej, mens Hanne enten har gang i sine julerier eller alternativt sine bittesmå blomster i miniature-urtepotter skabt af et fingerbøl. Blomster der går fantastisk i spænd med husbondens kurvemøbler. Indimellem bliver det også til en pude eller en siddehynde til dukkehusmøblerne, når ellers hun ikke hækler små firkanter til det tæppe, som de engang tilsammen skal danne.

Med andre ord er parret af den kreative slags. En kreativitet, der altid har spiret, men for alvor først blomstret, da arbejdet, der gav smør på brødet, tog sin naturlige ende.

- Jeg var montrice hos Phillip, men jeg har været hjemmegående, mens vores tre børn voksede op, fortæller Hanne Nielsen. Mogens Nielsen til gengæld arbejdede som hospitalsportør på det tidligere Sundby Hospital - nu Amager Hospital.

- Vi er rigtig »Amagerkanere«, siger Mogens Nielsen, der på sine nattevagter på hospitalet ofte sad med et broderi i hænderne. Et håndværk, som han som ung lærte af sin mor og gerne udøvede, selvom fordommene om mænd og det at brodere nogle gange blev udfordret.

- Jeg synes bare, at det er dejligt at sidde at lave et eller andet med hænderne, mens fjernsynet kører, eller jeg bare lader tankerne flyde, siger Mogens Nielsen, der er på grund af sin hobby er medlem af Korsør Miniatureklub, der holder til i Korsør Kulturhus, og som kun har en håndfuld medlemmer.

Efter en årrække i Høngblev det kæmpe hus og den store grund byttet ud med huset i Korsør og en kolonihave, hvor livet bliver levet om sommeren.

- Vi nyder at vi kan gå til både skov, vand og by, og skal vi længere væk, kræver det kun en bus til stationen, siger Mogens Nielsen, der samtidig røber hemmeligheden, at jorden i den lille urtepotte med et smukt miniature-bonsaitræ i virkeligheden er indtørret kaffegrum.

- Det tager mig fire dage at lave en stol, siger Mogens Nielsen, der derfor nok skal holde sig fra at regne sin timeløn ud, men til gengæld kan både han, og købere af de smukke dukkehusmøbler glæde sig over et gedigent og smukt stykke håndværk, der i sin udførelse er lige så stort, som møblerne er små.

Den sidste weekend i november lægger Den Gamle Jagkro hus til et julemarked, som Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelses Selskab er vært ved. Julemarkedet vil ske sammen med andre julemarkeder i byen, og planen er, at gæsterne vil kunne transportere sig rundt mellem de forskellige markeder i veteranbus.