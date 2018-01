Se billedserie Skunk kommer fra hampeplanten »Cannabis Sativa«, en forædlet cannabis-plante, der har et markant højere indhold af THC (det stof, som giver en rus, red.). Som med marihuana ryges det oftest som en joint, men kan også kommes i en pibe. Skunk er meget stærkt, fordi det indeholder helt op til 25 procent THC.

Brugte 636.000 kr. i strøm til skunk-fremstilling

Slagelse - 18. januar 2018 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 11. oktober sidste år sluttede »festen« for to mænd - en 58-årig lokal mand samt en 45-årig mand fra Vietnam, som opholdt sig ulovligt i landet. Ifølge anklageskriftet har de to i forening drevet et professionelt skunk-laboratorium på adressen Ollerupvej 12 nær Slagelse, og den 11. oktober bankede politiet så på døren og anholdt de to.

Dyrkningen af planterne stod på i omkring syv måneder - fra 2. marts 2017 til 11. oktober samme år. I den periode er det lykkedes de to sigtede at bruge strøm for hele 636.014.87 kroner fra SEAS-NVE - strøm, som de vel at mærke »glemte« at betale for.

Ikke alene kunne politiet beslaglægge 867 cannabisplanter, som blev vurderet til at kunne give et samlet udbytte på næsten 25 kilo marihuanna. De kunne også fjerne hele anlægget, som viste sig at være temmelig omfattende: 1000 potter, 39 10-liters dunke med gødning, otte mini-drivhuse, 2000 spiringskapsler - plus det løse.

Dertil kommer alt det udstyr, som kræver strøm: 182 vækstlamper, fem varmeblæsere, otte luftfiltre og 11 luftpumper - plus det løse. Alle disse effekter er nu i politiets varetægt og vil formentlig blive destrueret - sammen med planterne.

Anklager Malthe Hansen er ikke meget for at give oplysninger forud for retssagen torsdag (i dag, red.), men han forventer ikke, at de tiltalte umiddelbart vil tilstå.

- Til gengæld har vi jo et meget omfattende bevismateriale, siger han til Sjællandske, hvilket kan ses af de mange beslaglagte effekter beskrevet herover.

Hvordan politiet kom på sporet af skunkfabrikken på Ollerupvej, ønsker anklageren heller ikke at gå i detaljer med før under selve retssagen.

Men noget tyder på, at det var SEAS-NVE, som bemærkede et usædvanligt stort strømforbrug på adressen.

Retssagen forventes at vare i cirka fire timer, hvorefter dommen afsiges. Foruden en fængselsstraf ønsker anklageren også at udvise den 45-årige vietnameser, som ikke har lovligt ophold i Danmark.