Brugs lukker - købmand skal åbne

Slagelse - 29. oktober 2020 kl. 08:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

I begyndelsen af næste år bliver Dagli´Brugsen i Boeslunde sandsynligvis til »Min Købmand« med Dagrofa som vareleverandør.

Hvis der i løbet af tre uger bliver solgt anparter for en million kroner i et nyt selskab, et anpartsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), vil byen fortsat have en dagligvarebutik.

På den ekstraordinære generalforsamling efter otte år med underskud som en del af Coop fik bestyrelsen massiv opbakning til sit forslag om at gå en ny vej for at bevare butikken.

Den ekstraordinære generalforsamling havde samlet 140 deltagere i Boeslunde Hallen.

Heraf var 118 stemmeberettigede, og de 112 fulgte bestyrelsens linje om at skifte til Dagrofa, mens tre stemte blankt, og tre gik ind for fusion med Dagli'Brugsen i Flakkebjerg.

Det sidste var den løsning, Coop havde anbefalet.

- Vi vil bevare en dagligvarebutik i lokalområdet, og ved en fusion var det jo ikke sikkert, at fusionspartneren ville bevare butikken i Boeslunde, hvis den stadig gav underskud efter nogle år, siger formand for Boeslunde Sogns Brugsforening, Kurt Stilling.

Hvis der bliver solgt 400 anparter a 2.500 kroner, er målet om at samle en million kroner nået, og det er formanden fortrøstningsfuld omkring. Så skal bygningen lejes ud til en købmand.

Kurt Stilling oplyser, at der allerede er positive tilkendegivelser for 350.000 kroner og tilføjer, at ved direkte at involvere borgerne i projektet, bliver det lettere at låne sig frem til de penge, der mangler.

- Vi bliver nødt til at stå sammen, hvis vi vil have en dagligvarebutik, konstaterer Kurt Stilling.

- Men hvorfor har folk så ikke bakket op indtil nu?

- Det har de jo også, men ud af vores omsætning på 13 millioner på dagligvarer og fem millioner i benzin skulle vi betale 800.000 kroner i bidrag til Coop, svarer Kurt Stilling.