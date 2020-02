Færgelejerne er fyldt op. De kan bruges som solgårde og/eller en storebæltsfærge! Deltagerne i et brugermøde den 27. februar skal komme med ideer til den videre udvikling af færgehavnen, så politikerne har konkrete ideer at beslutte ud fra. Foto: Helge Wedel

Brugermøde om brug af opfyldt færgehavn

Opfølgende møde

Nu indbyder kommunen foreninger og andre interesserede til et opfølgende møde, hvor kursen for brugen af den tidligere færgehavn skal udstikkes. Forventelig inklusiv brugen af den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen som den synlige prik over det milliondyre reparationsarbejde. Færgebeslutningen er ifølge referatet fra seneste økonomiudvalgsmøde den 17. februar fortsat under udarbejdelse ifølge orientering fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) til udvalget, som han lovede et beslutningsoplæg.