Indtil bådene indtager de nye flydebroer er de erobret af måger, der klatter gevaldigt på den nye beton. En enkelt bukkede under for den seneste is i havnen. Foto: Helge Wedel

Brosucces med særligt trin, luftskævhed, el, vand og klatter

De er ikke overraskende hårde at gå på. En mindre men akkurat mærkbar vuggen minder om, at den lange betonbro er en flydebro. Klimasikret fordi broelementer kan følge med vandet både op og ned via små hjul monteret på de sorte runde plastikpæle, der er sat uden på jernpæle, vibreret og banket dybt ned i bunden af Korsør Lystbådehavn. De sorte pæle er ikke lige høje, men der er ikke tale om sjusk. Forklaring følger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her