»Brosprøjten« blev vist frem

Den specialfremstillede brandbil, som allerede er døbt »Brosprøjten«, blev torsdag demonstreret hos Slagelse Brand og Redning i Korsør. Brandbilen er i stand til at klare selv de helt voldsomme hændelser og skal fremover indgå som en fast bestanddel af beredskabet på Storebæltsbroen.

Slagelse - 26. november 2020

Den bliver kaldt »den mest højteknologiske brandbil i Danmark« - og efter en lille demonstration til ære for pressen torsdag eftermiddag, virker beskrivelsen ganske plausibel.

Ikke alene kan den sende kaskader af vand og skum af sted i rekordfart, den kan gøre det i højder og i vinkler, som ikke er set tidligere.

Det skyldes ikke mindst en særlig fjernstyret bom på taget, som kan udstrækkes til hele 14 meter - i højden eller ud til siden.

Det betyder blandt andet, at den kan sprøjte vand ind fra Storebæltsbroens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder.

Desuden er bommen udstyret med både almindeligt og termisk kamera, hvis modtagelse kan ses på en skærm bagerst på brandbilen.

Operatøren kan dermed styre bommen - og dermed vand og skum - hen til de mest kritiske steder i den aktuelle brandsituation.

Der er stillet skarpe krav til køretøjets udstyr, så det både er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser - som for eksempel den voldsomme lastbil-brand, der sidste fredag lukkede broen og skabte kilometerlang kø.

Men brandbilen kan meget mere end det. Den har også en indbygget »spule-mekanisme« på undersiden af brandbilens front, som kan bruges til at fjerne f. eks. olieudslip og andet fra vejen - en opgave, som tidligere skulle klares manuelt med koste.

Og bagerst har den en slæbemekanisme, der kan fjerne et køretøj på op til 3500 kilo.

Normalt vil det være Falck eller Vejhjælp, der tager sig af den del - men hvis en kritisk situation opstår, så kan brandbilen altså også fungere som slæbevogn.

Kabinen er også særligt indrettet til at kunne styre bilens mange funktioner, og netop på grund af den megen elektronik er brandfolkene i øjeblikket i gang med at lære at betjene det avancerede udstyr, som efterhånden minder lidt om cockpittet på et lille fly.

Tæt samarbejde med Sund & Bælt

Det var beredskabschef Michael Djervad, som ikke uden stolthed fremviste den flotte brandbil:

- Vi har i tæt samarbejde med Sund og Bælt beskrevet, hvordan køretøjet skulle bygges og hvilket udstyr, som skulle være på. Det er et vigtigt samarbejde omkring en vigtig trafikåre i Danmark, at vi i fællesskab arbejder for at løse hændelser så hurtigt, som man kan - og at vi sikrer, at der er det rigtige materiel til rådighed. Jo større og mere kompliceret en hændelse er, desto længere tid vil det også tage at løse den. Men vores håb er, at vi med den nye brosprøjte kan løse disse nemmere og hurtigere, så vi hurtigere vil kunne få trafikken til køre igen, siger Djervad,

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) overværede også demonstrationen - og var tydeligt imponeret.

- Det er helt utroligt, hvad den kan. Der er ingen tvivl om, at Slagelse Brand & Redning nu har fået et helt unikt køretøj til rådighed, fastslår borgmesteren.

Beskytter vigtig livsnerve Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par år siden, bl.a. på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande, at øge indsatsen med brandsikring.

Den nye brandbil er et vigtigt led i denne indsats.

- Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over. Den specialdesignede brandbil vil sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

Alt mandskab på Station Korsør er netop nu i gang med at blive uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.