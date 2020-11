Se billedserie Her elever fra Broskolen på pylontoppen for nogle år siden i forbindelse med et samarbejde mellem skolen og Sund & Bælt. Broskolen er helt i top, når det gælder, hvor mange af dens afgangselever, der efterfølgende kommer i uddannelse. Alligevel har staten udtaget skolen til ekstra kontrol som den eneste uden for Københavnsområdet på Sjælland. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Broskolen i fare for at komme under skærpet tilsyn fra statens side

Skoleleder Charlotte Paulsen har brugt mange kræfter på svar til en længere redegørelse, som staten har krævet. Blot syv elever fra Motalavej årsag til, at skolen som den eneste på Sjælland uden for København er udtaget til kontrol.

Slagelse - 12. november 2020 kl. 06:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Broskolen i Korsør aktuelt lukket grundet coronasmitte er som den eneste skole på Sjælland uden for Københavnsområdet udtaget til et muligt skærpet tilsyn fra statens side som følge af bestemmelserne i loven kaldt for ghettopakken. Skolen skal blandt andet redegøre for, hvad de gør for at mindske andelen af elever, som ikke består dansk ved afgangseksamen i dansk. Hertil skal skolen redegøre for religiøs chikane og negativ social kontrol mellem eleverne. Endelig skal det oplyses, hvordan der arbejdes med at nedbringe fravær blandt elever.

