Se billedserie Omkring 3000 besøgte Bromarkedet ifølge leder af Aktivitetscenter Teglparken, Jørgen Andersen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Bromarked godt besøgt og fremgang i marina Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bromarked godt besøgt og fremgang i marina

Slagelse - 11. juni 2018 kl. 07:23 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi gør det her for at få en hyggelig dag og for at skabe liv på Halsskov, og det synes jeg er lykkedes.

Lød det fra leder af Aktivitetscenter Teglværksparken, Jørgen Andersen, mod slutningen af årets Bromarked.

Der er tale om det fjerde af slagsen, arrangeret af aktivitetscentret, Kulturhuset og lokalrådet. Det var ganske pænt besøgt.

- Vi regner med, at der i løbet af dagen har været omkring 3000 mennesker, oplyste Jørgen Andersen.

I boderne kunne man smage på forskellige lokale fødevarer, såsom honning og Sprogøsnaps.

I forbindelse med markedet overrakte den nedlagte fællesklub på flådestationen ved tidligere formand Lejf Skeel 19.000 kroner til rickshawprojektet på to plejehjem i Korsør. Samtidig modtog formand for Vemmelev Lokalråd, Jytte Knuth, 5000 kroner til rickshawprojektet i Vemmelev fra foreningen Old Friend.

Pengene skal primært gå til batterier til cyklerne.

Bromarkedet var forbundet med Korsør Marina via gratis veteranbusser på dagen. De kørte en gang i timen, og også på havnen var der pænt med mennesker i anledning af Havnens Dag. Blandt andre en del drenge og piger, der prøvede kræfter med det våde element i både, eller ved at bade.

Der var sørget for gode tilbud fra Marinebutikken, og musikken blev leveret af bandet Retro Effekt.

Tovholder Henrik Wentzer glædede sig over aktiviteten i marinaen.

- Der er jo plads til flere både, for det er efterhånden meget »det grå guld«, der er her. Men faktisk oplever vi vækst i medlemstallet, hvilket selvfølgelig er meget positivt. Og formålet med et arrangement som det i dag er ikke kun at få flere medlemmer til sejklubben, men også at få mere aktivitet på havnen, fortæller han.