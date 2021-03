Broløbet klar med en ny dato inden endelig aflysning

Det er prøvet før at udsætte broløbet over Storebæltsbroen. Nu er en ny udsættelse klar. Løbet er sat til at finde sted lørdag den 29. maj 2021, hvis ellers coronarestriktionerne tillader omkring 10.000 løbere at løbe fra Korsør til Nyborg og andre cirka 5000 fra Sprogø til Nyborg.

Arrangørerne oplyser, at det senest den 5. april besluttes, om løbet kan gennemføres den 29. maj. Hvis ikke udsættes løbet i stedet til lørdag den 11. september 2021. Hvis der heller ikke løbes der, så bliver løbet endelig aflyst. Deltagerne får da refunderet startgebyret, hvilket også vil gælde for dem, der ikke har mulighed for at løbe den 11. september, hvis løbet ender med at blive flyttet fra maj.