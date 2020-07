Der bliver ingen løbere på Storebæltsbroen i år. Løbet den 19. september er udsat til næste år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Broløb på Storebæltsbroen udsættes til 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Broløb på Storebæltsbroen udsættes til 2021

Cirka 15.000 løbere modtager i dag fredag den 10 juli besked om, at broløbet over Storebæltsbroen den 19. september er udsat til næste år.

Slagelse - 10. juli 2020 kl. 07:39 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det oplyser løbsleder Per Hansen til Sjællandske, som meget beklager beslutningen.

- Baggrunden er, at det desværre ikke har været muligt at få oplyst de hygiejne- og sikkerhedskrav, der skal sikre en sikker gennemførsel i forbindelse med covid 19- situationen. De manglende retningslinjer betyder, at vi som ansvarlig arrangør ikke ser anden mulighed end at aflyse løbet, siger Per Hansen.

Dato ikke fundet Løbsledelsen vil nu bruge sommerferien til at håndtere et rent praktiske ved aflysningen. Per Hansen slår fast, at det er sikkert, at der i stedet skal løbes i 2021. Datoen er dog ikke fundet endnu.

- Umiddelbart er det vores plan, at løbernes tilmelding automatisk flyttes til en ny dato i 2021. Alternativt vil de kunne få refunderet billetprisen minus et håndteringsgebyr, siger Per Hansen.

Forleden blev Copenhagen Half Marathon 2020 planlagt til 13. september også aflyst.