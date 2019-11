Broløb med start på Sprogø

Løberne vil få lov til at opleve naturen på Sprogø, men antallet af løbere begrænses til 6000.

Slagelse - 10. november 2019 kl. 17:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang vil Gl. Sprogø indgå i Broløbet Storebælt og danne udgangspunkt for en kvartmaraton (10,55 km) via Vestbroen til målet i Knudshoved.

Det foregår 20. juni 2020.

- Det er altid en fornøjelse at se, når vores store veje og broer kan blive brugt til at forene os i sportslige eller kulturelle oplevelser, samtidig med at trafikken forløber, som den skal. Det gælder også for Broløbet Storebælt, som nu også indebærer et kvartmaraton fra Sprogø. Det er en fantastisk mulighed for, at deltagerne kan opleve den historiske ø, fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S) i en udsendt meddelelse fra Broløbet Storebælt ved løbsleder Per Hansen fra Korsør Atletik og Motion.

Løbets start sker fra Gl. Sprogø, hvor deltagerne får en enestående mulighed for se en del af Gl. Sprogø.

Der arbejdes på at lave en række mindre foredrag om »Øen i midten«, så deltagerne inden løbet kan berige sig med info om byggeriet af den faste forbindelse, pigehjemmet, historierne om øens funktion som overnatningssted, øens unikke dyreliv osv.

Sprogø´s natur er skrøbelig og dele af øen er fredet. Det betyder, at dele af Gl. Sprogø, inklusiv Fyrtårnet, ikke vil være tilgængeligt for deltagerne.

For at tage hensyn til naturen har vi i samarbejde med A/S Storebælt sat en deltagerbegrænsning på 6.000 løbere, som får lov til at opleve Sprogø´s natur og løbet til Knudshoved.

Forhåndsinteressen for Broløbet Storebælt har siden lanceringen af løbsdatoen været overvældende. Løbsleder Per Hansen håber, at offentliggørelsen af den nye distance vil være med til at sætte løbet på Danmarkskortet, som et arrangement, hvor oplevelser og løb går hånd i hånd.

Tilmeldingen til Broløbet Storebælt 2020 starter den 11. november 2019 via løbets hjemmeside: www.brolob.dk. Tilmeldingen åbner kl. 00.01.