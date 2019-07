Sjællandske har modtaget dette foto fra transport- og boligministeriet efter ministerens (i midten) løbetur ud på revet. Yderst til venstre ses Per Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub, mens Villum Christensen og Nyborgs borgmester passer højrefløjen på billedet.

Broløb fra Korsør til Nyborg en lørdag i 2020

Slagelse - 06. juli 2019 kl. 08:31 Af Helge Wedel

- Vi er 100 procent klar til at løfte opgaven med planlægningen af et broløb over Storebælt i 2020. Ansøgning til Sund & Bælt er allerede fremsendt om et løb over broen i september 2020 med start i Korsør og mål i Nyborg, siger Per Hansen til Sjællandske.

Han står i spidsen for den organisation med blandt andet deltagere fra atletikklubberne i Korsør og Nyborg, der sidst arrangerede broløb i 2017 med start fra Nyborg og mål i Korsør. Der har været løbet over Storebælt siden broens indvielse i 1998, ligesom Tour de France skal køre over i 2021.

Den tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) spændte imidlertid administrativt effektivt ben for fremtidige motionsløb på de danske faste forbindelser stærkt bifaldet af blandt andet Dansk Folkeparti med et forbud og henvisning til, at trafikforbindelserne skulle være forbeholdt trafikanterne. Afsættet var et større trafikkaos som følge af et trafikuheld på Lillebæltsbroen i forbindelse med et halvmaraton-løb.

Seneste broløb over Storebælt foregik i 2017 helt uden trafikale problemer en lørdag eftermiddag.

Og det bliver givet igen en lørdag, hvor trafikken på broen er mindst, hvilket bekræftes over for Sjællandske af den administrerende direktør i Sund & Bælt Mikkel Hemmingsen.

- Når vi har holdt broløb, har broen ikke været lukket for trafik, da der har været etableret landevejskørsel i den ene side af broen. På den måde er det sikret, at trafikanterne kan komme over broen, selvom der har været broløb. Da der var broløb på Storebælt i 2017, blev det holdt sidst på eftermiddagen en lørdag i september af hensyn til kunderne på broen. Typisk er lørdag eftermiddag det tidspunkt i weekenden med mindst trafik, og i september er vi kommet over sommerens ferietrafik, siger Mikkel Hemmingsen.

Fredag klokken 12 mødtes transportminister Benny Engelbrecht iført løbesko med blandt andet Slagelses viceborgmester Villum Christensen (LA), Per Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub samt Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) - naturligvis også i løbesko, så der kunne løbes en lille tur fra betalingsanlægget ud til revet, hvor de bedste foto kunne tages med broen i baggrunden som markering af, at der længe intet politisk flertal har været i Folketinget for den tidligere ministers forbud mod broløb.

Ifølge Sjællandskes oplysninger agter den nuværende transportminister selv at gennemføre broløbet i 2020.