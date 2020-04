Der er ingen grund til at ønske lige så godt vejr som i 2019 for 2020-udgaven af Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde , for det er aflyst grundet coronakrisen. Foto: Helge? Wedel

Broløb flytter - folkemøde aflyst

Broløbet Storebælt annoncerede på sin hjemmeside tirsdag aften fortsat, at beslutningen om at udsætte løbet fra lørdag den 20. juni til lørdag den 19. september først træffes den 20. april.

Sjællandske har forgæves kontaktet løbsleder Per Hansen, men han er ikke vendt tilbage med svar. Med regeringen og statsminister Mette Frederiksens (S) forbud mod større forsamlinger frem til 31. august er det formentlig kun et spørgsmål om tid, før broløbet får opdateret hjemmesiden og givet de 10.700 løbere besked om den nye startdato 19. september for løbet over Storebæltsbroen. Starten går i Halsskov Færgehavn med en altså nu sikker udsigt til færgen M/F Broen for de mange løbere.