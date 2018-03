Se billedserie Formand for Slagelse Gymnastikforening Lars Rasmussen er en af instruktørerne for drengeholdet på fem til otte år. Han fortæller, at entréindtægterne bruges til leje af hallen og udstyr. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Brokkeri over gymnastikentré Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brokkeri over gymnastikentré

Slagelse - 12. marts 2018 kl. 07:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse: 60 kroner for voksne og 20 kroner for børn. Børn under fem år gratis. Det var vilkårene ved Slagelse Gymnastikforenings forårsopvisning lørdag i Antvorskovhallen, hvor omkring 1000 gymnaster inklusiv gæstehold viste deres kunne for et publikum på omkring 1500.

Ved indgangen kunne entrésælgerne oplyse til Sjællandske, at der havde været nogle brokkerier fra forældre, der ikke kunnne forstå, at de skulle betale for at komme ind og se deres børn deltage i gymnastikopvisningen.

- Vi tjener da en lille smule, men hovedparten af entréindtægterne går til at betale udgifter til halleje og lys- lyd-udstyr til brug for opvisningen, siger Lars Rasmussen til Sjællandske. Han er formand for Slagelse Gymnastikforening. Han tilføjer, at det koster 800 kroner i timen at leje Antvorskovhallen.

Slagelse Gymnastiforening har omkring 1000 medlemmer og oplever stor interesse for at dyrke gymnastik. Det afspejlede sig også i flere store hold på opvisningsdagen.

Eksempelvis var der hele 35 på holdet for drenge på fem til otte år, som Lars Rasmussen selv er en af instruktørerne for. Og faktisk var en håndfuld fra holdet ikke med til opvisningen.

- Hvad er det maksimale, I kan have på et gymnastikhold?

- Vi sætter ingen begrænsinger, når det gælder antallet. I stedet sætter vi flere instruktører på, siger Lars Rasmussen. Han sidder i kørestol efter en trampolinulykke som yngre.

Drengenes opvisning med deres fornavne trykt i guldbogstaver på sorte t-shirt bragte i øvrigt latteren frem på de mange publikumsrækker, da Lars Rasmussen dirigerede deres gulvøvelser med ord som »pandekage« og »bold«. Latteren kom, da han sagde, »og så tager vi planken« - her var et spontant fælles suk hos drengene så højt, at det udløste publikums grin.

For børneholdene blev opvisningen sluttet af med en is i træningshallen ved siden af den store opvisningshal.

Såvel deltagere som publikum mødtes også i år af noget nær parkeringskaos i og omkring Antvorskovhallen. Måske en oplevelse der til næste år kan inspirere dem, der har muligheden til at tage cyklen?