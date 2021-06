Broget kandidathold varsler nye tider

Når vælgerne valfarter til stemmeurnerne til november, er der 27 Venstre-kandidater at stemme på i Slagelse Kommune. Det står klart efter et opstillingsmøde forleden, hvor Borreby Teater ved Skælskør dannede scenen.

- Vi ligner resten af befolkningen og har stor bredde på tværs af erfaring, geografi og alder. Vi dækker hele kommunen med vores hold og har en god blanding af nye kandidater og mere erfarne. Det er en kæmpe styrke, siger han og bemærker blandt andet, at den endelige opstillingsliste har et hav af nye ansigter.

Han nævner, at det er et stærkt hold, og opbakningen er vigtig at dvæle ved i denne tid.

- Engang pakkede jeg mine ting ned for at flytte til København som så mange andre. Senere pakkede jeg dem så ned igen og flyttede den anden vej - nemlig hjem til Slagelse. Her spurgte mange af mine venner: »Hvorfor det?« Og det er en af grundene til, at jeg stiller op til byrådet. Flere skal få en historie som min, sagde han fra talerpodiet under sine to minutter, der var sat af til hver kandidat.