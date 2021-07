Se billedserie Thomas Børgesen bliver den ene ud af to købmænd, der inden længe vil slå dørene op til Spar i Skælskør. I forvejen er han købmand i Boeslunde. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Brødre står bag kommende Spar på Konge-Åsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brødre står bag kommende Spar på Konge-Åsen

Det bliver brødrene Thomas og Henrik Børgesen, der kommer til at stå bag den kommende Spar på Konge-Åsen. Åbningen af dagligvarebutikken vil ske i løbet af efteråret.

Slagelse - 10. juli 2021 kl. 12:02 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

For et par måneder siden blev det bekræftet, at det er dagligvarebutikken Spar, der snart vil rykke ind på adressen Konge-Åsen 2 i Skælskør.

Dagligvarekoncernen Dagrofa, der står bag kæderne Spar, Min Købmand, Meny og Let-Køb, gav dengang et bud på en kommende åbningsdato, der skulle have været sådan cirka nu.

Til efteråret Det kommer imidlertid ikke til at ske, da der fortsat, som tidligere skrevet i Sjællandske, er problemer med at få butiksinventaret leveret fra Tyskland på grund af corona. Lige nu er et optimistisk bud i stedet engang i løbet af efteråret.

Imidleritd er det nu faldet på plads, hvem der bliver den kommende købmand i butikken, og her er der faktisk tale om to og ikke kun en.

Det er nemlig brødrene Thomas og Henrik Børgesen, der sammen har budt ind på jobbet som fremtidig købmand i Spar i Skælskør.

Kendt i Boeslunde Thomas Børgesen vil mange allerede kende som Min Købmand i det tidligere Dagli´ Brugsen i Boeslunde, hvor han tiltrådte tilbage i marts efter en længere turbulent periode for netop Dagli´ Brugsen.

Men nu skal han i samarbejde med sin storebror, Henrik Børgesen, også været købmand i Skælskør.

- Det bliver Henrik, der bliver ansigtet udadtil i Skælskør, selv om vi begge to står bag butikken, siger Thomas Børgesen.

Han er allerede blevet rigtig glad for at være i Boeslunde, hvor han føler, at han er blevet taget godt imod af kunderne, der hver dag bakker op om den lokale dagligvarebutik ved hjælp af deres indkøb.

- Vi tør ikke sætte en eksakt dato på en kommende åbning. Der er stadig rigtig meget, som vi skal have på plads, og Dagrofa, der skal indrette butikken, er heller ikke klar endnu, siger Thomas Børgesen.

De to brødre bor i henholdsvis Faxe Ladeplads og Bjæverskov, og begge har de familier, der gør, at de bliver, hvor de er.

Erfarne herrer Henrik Børgesen forlader et job som butikschef i Irma på Ryesgade i København for i stedet at blive »købmand i eget hus » som sin bror.

- Jeg havde tænkt på, at jeg gerne ville have en butik til, og nu bød muligheden sig - godt nok lidt hurtigere, end jeg havde regnet med, siger Thomas Børgesen, der læste om Dagrofas planer om at åben en Spar i Skælskør i Sjællandske.

De to butikker - både Min Købmand og Spar - hører begge under Dagrofa, og det vil ifølge Thomas Børgesen give nogle fordele blandt andet i forhold til indkøb til butikkerne.

Selv om de to brødre begge har solid erfaring indenfor dagligvarebranchen, så er de ikke vokset op i en familie af lutter købmænd, omend det ene hold bedsteforældre ifølge Thomas Børgesen engang havde en tobaksforretning.

Inden så længe vil der blive oprettet en Facebook-gruppe for Spar Skælskør, hvor der bliver mulighed for, at følge med i forberedelserne til åbningen, ligesom der vil blive slået jobopslag op, når tid er.